¿Te has mordido la mejilla por dentro? Cómo tratar este tipo de mordeduras

¿A quién no le ha pasado que comiendo o hablando se ha dado un mordisco sin querer en el interior de la mejilla? Es un tipo de lesión muy frecuente que puede producirse accidentalmente al hacer deporte o incluso teniendo la boca anestesiada. Sin embargo, también puede ocurrir cuando existen problemas de alineamiento dental, bruxismo o incluso por estrés. Aunque puede resultar doloroso y molesto, existen varios remedios caseros que pueden ayudarte a cicatrizar las heridas de la boca más rápido. En estos casos lo mejor es preparar enjuagues bucales caseros. Se pueden hacer de forma fácil y sencilla con plantas.

Cómo tratar una mordedura en la mejilla

Para tratar este tipo de heridas y curarlas lo más rápido posible, se aconseja enjuagar la boca con agua fría nada más morderse. Esto se realiza para limpiar la zona y mantener una higiene dental normal. Sin embargo, en algunos casos, el dentista puede recomendarte usar clorhexidina para enjuagar la boca porque tiene propiedades antisépticas.

Si no quieres ir a la farmacia, no te preocupes, porque existen remedios caseros que pueden ayudarte antes de que la herida comience a infectarse. Para ello, solamente necesitarás una planta: romero. El romero tiene propiedades cicatrizantes, antibacterianas y antiinflamatorias que ayudan a que la herida se cure lo más pronto posible. Eso sí, tendrás que usarlo dos veces al día para que tenga eficacia.

No es difícil de preparar, solamente tienes que poner a hervir unas cuantas flores y hojas de romero en una olla pequeña durante 5 minutos. Posteriormente, debes dejar que se enfríe y guardarlo en un recipiente.

Esto no es todo, ya que existen otras formas para cicatrizar las mordeduras en la boca. Puedes realizar el mismo procedimiento con tomillo o manzanilla y tendrá la misma eficacia que el romero.

No olvides evitar ingerir alimentos muy calientes, ácidos y picantes para no irritar más la herida. Además, evita fumar y procura tener mucho cuidado a la hora de masticar para no volver a morderte en el mismo sitio.