¿Te has hecho un corte en el dedo? Así debes colocar la tirita

Cuando nos hacemos una herida, recurrimos rápidamente al botiquín para desinfectar el tajo y taparlo con una venda o una tirita. Y, sin duda, este pequeño adhesivo es una de las cosas más incómodas que ha creado el ser humano.

Las tiritas se hacen especialmente molestas, sobre todo las que se venden como resistentes al agua, pues se mueven con tan solo entrar en contacto con el líquido o con el propio sudor. Además, se van dando poco a poco de sí, despegándose fácilmente de la piel y dejando la herida al descubierto, convirtiéndose en algo fastidioso y muy poco práctico.

Llegadas a este punto, tenemos que confesar que quizás esa poca efectividad que les otorgamos no estaría provocada por ser una invención poco ingeniosa, sino que sería la forma en la que pegamos el apósito en la piel la que reduciría su eficacia.

Cuál es la forma correcta de poner una tirita

En Tik Tok, hemos descubierto la forma perfecta para poner una tirita en el dedo de tal forma que quede bien sujeta y cumpla correctamente con su propósito. La usuaria @lindsayroggernbuck es quien presenta en los primeros once segundos del vídeo este gran truco, uno muy sencillo.

Tan solo debes cortar las dos puntas de la tirita por la mitad y al ponértela en el dedo, pegar esas cuatro nuevas tiras de forma cruzada, obteniendo dos equis sin que se sobrepongan. ¿Qué conseguimos? Lo primero, tapar la herida para que no se infecte. Además, no privamos el dedo de movimiento, pues dejamos un hueco al descubierto que no lo inmoviliza, concretamente el de la articulación.

Con tan solo un par de pequeños cortes entenderemos por fin por qué se inventaron estos apósitos y, quizás, dejemos de infravalorarlos.

¿Es bueno tapar las heridas?

Sin duda, una de las cuestiones más controvertidas cuando nos hacemos una herida es saber si la debemos tapar o dejar libre. Según apuntan los expertos, es recomendable cubrir las heridas para evitar que se infecten por el contacto con determinadas sustancias o se irriten con simples roces. Distintos estudios como el publicado por Journal of Clinical Nursing también destacan una curación más rápida en aquellas heridas cubiertas.

Antes de colocar la tirita, es imprescindible que desinfectemos correctamente la zona para evitar que las bacterias sigan residiendo en ella. Piensa que si tapas directamente la herida sin lavarla estarás creando un entorno idílico para que proliferen, pudiendo derivar en infecciones.

El momento de la compra es igual o incluso más importante. Fíjate bien en qué tipo de tiritas estás comprando, deben adecuarse a tu tipo de piel para que no te den reacción, además de optar por unas que se adecuen al tipo de herida y a la zona dañada.

¿Cuánto tarda en cicatrizar una herida?

Para que la herida desaparezca y la piel se regenere, el uso de apósitos también es un factor clave. En aquellas heridas que se han tratado correctamente y se han mantenido protegidas, la lesión desaparecerá antes y sin demasiada complicación. Obviamente dependerá del tamaño, pero para las heridas pequeñas más superficiales unos pocos días de buenos cuidados bastarán.

Si la herida es grande, puede que necesite semanas para cicatrizar correctamente, especialmente si es profunda, aunque lograremos una mejor recuperación siempre que no la descuidemos. Resulta importante tener en cuenta que ante heridas en las que no podemos parar el sangrado o presenten una apariencia desagradable como posible consecuencia de una infección, es imprescindible acudir a un centro médico.