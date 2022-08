Yodo, agua oxigenada o alcohol ¿qué es mejor para limpiar las heridas?

Cuando sufrimos un accidente doméstico, ya sea un corte en el estudio, una caída en el jardín o una quemadura en la cocina, rápidamente corremos a nuestro botiquín para curarnos, ¿Pero cómo lo debemos hacer de forma correcta? ¿Qué productos son los más recomendables para hacer una cura? ¿En qué situaciones debemos acudir a un centro médico?

En NovaMás hemos hablado con Alejandro Blanco, enfermero experto en Urgencias y Emergencias del Consejo General de Enfermería y nos ha sacado de dudas. Si quieres saber cómo curar en casa a los tuyos, no dejes de leer este artículo.

- Cuando tenemos una caída y nuestra piel sufre una herida, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos seguir para curarlo en casa?

Ante cualquier herida existen dos riesgos principales que tenemos que prevenir y tratar desde el primer momento si queremos que se cure rápida y correctamente. El primero es la hemorragia. Si es una lesión superficial -epidermis o parte externa de la dermis- sangrará poco y su control será sencillo. Si es una lesión más profunda -dermis o hipodermis- y se daña algún vaso sanguíneo de tamaño importante, el sangrado será mayor y tendremos que conocer los métodos más comunes de hemostasia. Pasará igual si el herido tiene algún problema de coagulación o toma medicamentos que alteran la coagulación de la sangre (por ejemplo el Sintrom)

El segundo es la infección. Para ello lo primero que hay que hacer es retirar los patógenos de la herida y alrededores y el método más recomendado es el agua del grifo -potable- y el jabón neutro, con un buen aclarado con agua abundante para retirar el jabón posteriormente.

- ¿Si se trata de un corte, cómo debemos actuar?

En un corte, al ser profundo y limpio por norma general, se prioriza el control del sangrado a la limpieza, y su curación pasa por juntar los bordes de la herida lo antes posible para evitar infecciones y permitir que la herida cure por primera intención, dejando que la capa externa de la piel cierre primero.

Siempre habrá de estar limpio y desinfectado los alrededores, para evitar sobreinfecciones.

- ¿Y si lo que nos ocurre es que nos hemos quemado, cómo nos curamos?

En una quemadura es muy importante el control de la infección y evitar que se pierda mucha agua a través de ella. Igual que todas las heridas dependerá de su profundidad y de su extensión. Las quemaduras importantes son curas complicadas que necesitan protección de la herida, cremas antibióticas y parches que regulen el exudado -secreción de líquidos-. No obstante, las quemaduras tienen diferentes fases de tratamiento y la cura necesita vigilancia diaria por un profesional de enfermería.

- A veces nos preocupa que la herida necesite puntos de sutura, ¿En qué casos son recomendables?

Los puntos de sutura se aplican para unir los bordes de la piel, en una herida limpia que queremos que cierre. Esta técnica tiene el riesgo de que evolucione una infección debajo de la piel, por lo que hay que vigilarla. Hoy en día los puntos de sutura tienen mejores alternativas como los puntos de aproximación adhesivos, pegamentos cutáneos...) que dejan menos secuelas en la piel.

- ¿En qué momento deben saltar las alertas para acudir a un centro médico?

Normalmente, cuando hay riesgo de infección importante, o cuando una herida se sobreinfecta. Siempre que no sepamos bien qué hacer -con el sangrado o con la limpieza- deberíamos acudir a un profesional de enfermería para que nos enseñara el tratamiento correcto. Si quieres conocer la mejor manera de curar una lesión cutánea y que te quede la menos cicatriz posible, no dudes en preguntarle a tu enfermera.

- ¿En qué se diferencia el uso de yodo, agua oxigenada y alcohol?

Son tres sustancias diferentes que tienen una sola acción parecida, la desinfección, pero solo una de ellas no tiene efectos secundarios para la piel.

El alcohol no desinfecta el 100% de los patógenos y es irritante para la piel.

El agua oxigenada es un buen desinfectante, pero ataca a las células de la piel y retrasa la cicatrización de las heridas abiertas.

La povidona iodada tiene mucho poder de desinfección y no irrita la mucosa en exceso.

- Si no es recomendable verter alcohol sobre una herida, ¿solo sirve para esterilizar el instrumental?

El alcohol es irritante para la piel abierta y está demostrado que no elimina todas las sustancias patógenas -algunas bacterias y esporas-.

Si es una herida muy superficial, o se necesita limpiar la piel para hacer una técnica -punción, cirugía o limpieza de manos para comer- es una sustancia muy efectiva, común y barata. El mejor ejemplo nos lo sabemos bien por culpa del CoVid. Recordar que debe ser alcohol de 70º. Así que se puede usar en la piel sana. Pero su uso en heridas ya hace muchos años que se retiró.

- ¿Cuáles son los usos de los alcoholes de diferentes graduaciones?

Debe ser alcohol etílico. Hace años se utilizaba mucho el alcohol de 96º, pero se ha demostrado que la concentración que es más efectiva para la desinfección es 70%, teniendo esta última mayor eficacia en la eliminación de patógenos. Así que el uso de concentraciones diferentes a los 70º está en desuso.

- ¿El yodo se utiliza solo para desinfectar la zona antes de proceder con la cura o sirve para prevenir infecciones?

El yodo (povidona iodada de uso tópico, cuidado que hay otras aplicaciones que cambian su concentración) es un desinfectante. Esto quiere decir que cuando lo aplicas en una superficie, elimina los patógenos que puedan producir una infección.

Pero si lo aplicamos en los alrededores de una herida, estaremos previniendo que no se sobreinfecte. El mejor ejemplo de esto es la aplicación de povidona iodada antes de una cirugía. Parte de la limpieza correcta de una herida es la desinfección de su contorno. Hoy en día está aumentando la recomendación de uso en casa (no profesional) de la clorhexidina, por tener menos alergias y ser menos irritante para la piel.

- ¿Qué hay de cierto en “si pica cura”?

Ese picor al que nos referimos en las heridas suele estar asociado a la falta de hidratación de la herida, cuando la piel se retrae por la formación de la costra. Así que si pica es que la herida está evolucionando hacia la curación. Pero se está curando de una manera incorrecta.

Por el contrario, si una herida se nota excesivamente acorchada o sin sensibilidad, suele ser signo de edema (inflamación) y seguramente de sobreinfección.

- En el conocimiento popular existe la creencia de que productos como la pasta de dientes o el aceite de oliva pueden ayudarnos a curar alguna herida ¿qué hay de cierto en ello? ¿Qué productos debemos evitar?

A las heridas no hay que aplicarles nada que no lo necesite realmente. Así que trataría de evitar todo lo que no sepas que necesita para curarse mejor. Por supuesto, todas las sustancias que irritan la mucosa empeoran la curación y por norma general, al no estar estériles, favorecen la sobreinfección.

