Globos de agua reutilizables para jugar en la playa: Cómo se usan y dónde están más baratos

Existe únicamente una guerra en todo el mundo que se basa en la diversión, las risas y el buen humor. También cuenta con sus propias armas, pero, en este caso, no la protagonizan adultos sino los más menudos de cada casa. Tradicionalmente, ocurre cada verano en piscinas, playas, ríos, lagos o cualquier plaza de alguna calurosa ciudad de España. Se trata de las batallas de globos de agua, un clásico veraniego que encanta a los más pequeños.

No obstante, ese entretenido momento estival tiene algunos inconvenientes. En especial, dos. Y no, uno de ellos no es lo empapada que puede terminar la ropa del niño. El primero es que los participantes pierden más tiempo yendo a la fuente, o al lugar donde esté el agua, rellenando cada globo y acumulando munición, que lo que tardan en "abrir fuego" contra el equipo rival. Y en ocasiones para ni siquiera lograr dar al adversario.

La otra traba termina con cualquier sonrisa dentro del campo de batalla. Cuando el paquete de globos se termina, toda la diversión se acaba. Pero estos tiempos han quedado atrás y aquellos problemas son de generaciones pasadas. Ahora la diversión puede no tener fin.

Ahorra dinero con los globos reutilizables

Ahora las batallas de globos de agua pueden ser interminables gracias a la opción de los globos reutilizables. De esta forma, puedes ahorrar dinero en comprar paquetes de globos y las guerras, donde nuestros hijos terminan empapados de agua, pueden alargarse tanto como se quiera o se permita. Solo deberán preocuparse de rellenar el artificio.

Este nuevo divertido artilugio trata de piezas redondas de colores que se rellenan de agua y se lanzan para mojar al adversario. Son réplicas de globos de agua, pero hechos de silicona blanda que no hace daño al adversario y mantiene la diversión al completo. Se puede utilizar tantas veces quieras y, por lo general, tiene un precio accesible para todos los públicos.

Este pack de dieciocho piezas, de la marca ‘Lynbly’, es una de las mejores opciones por su precio, calidad y cantidad, ya que, por norma general, los paquetes suelen contar con tan solo cuatro globos. En este caso, se puede encontrar en Amazon por tan solo 13,99 euros, un precio muy óptimo si lo comparamos con otras opciones más caras y con menos piezas. De todas formas, si así lo deseamos, en la misma plataforma de compra podemos encontrar todo tipo de alternativas. Desde packs de cuatro globos reutilizables, pasando por ocho piezas o hasta veinte, para que nunca se te acabe la munición en plena disputa.

En este caso, no lleva látex, tiene autosellado y destaca por su diseño que le permite realizar un llenado rápido de agua. Es decir, solo debes abrir la pieza, sumergirlo y, en apenas unos segundos, ya estará completamente lleno para empapar a tus adversarios. Lo cierto es que, de esta manera, este verano puedes convertirte en el terror allí donde vayas con tus globos de agua reutilizables.