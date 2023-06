Cinco productos rebajados para llevarte este verano a la playa

Con el inicio de la temporada estival llegan las altas temperaturas y con ellas, las esperadas rebajas. Un buen momento para conseguir el vestido de verano deseado, algún pantalón corto para combatir el calor o un bikini o bañador que lucir en la piscina o en la playa. Aunque también es el momento perfecto para comprar el accesorio perfecto para ir a la playa, ya sea un complemento útil, como una sombrilla, o un accesorio tendencia, como una bolsa de playa.

Por ello, en Novamás hemos recopilado una selección de cinco productos rebajados que serán imprescindibles este verano para formar parte de tu armario. Desde una peculiar sombrilla, pasando por una innovadora tienda para combatir la arena, hasta la tradicional silla de playa.

Sombrilla para el móvil

Una de las novedades de este verano tiene como protagonista a tu dispositivo móvil, una herramienta que sufre mucho en contextos como la piscina y, sobre todo, la playa. Y es que seguramente, alguna vez, mientras tomabas el sol, has recibido un mensaje de aviso que te alertaba que el dispositivo se encontraba en una temperatura muy elevada y que, durante unos minutos, no se podría utilizar. O incluso debes haber hecho malabares para ver con claridad la pantalla del teléfono móvil y lograr enviar ese mensaje a tus amigos.

Lo bueno es que todos esos problemas ahora tienen solución. La sombrilla, o también mencionado paraguas, para tu teléfono móvil, un accesorio que te permitirá ver la pantalla con claridad y no forzar los ojos. Una innovadora alternativa al tradicional gesto de subir el brillo de tu pantalla.

Sombrilla. | Amazon

De dimensiones diminutas, tiene un soporte para colocar el dispositivo. Actualmente, se puede encontrar en la página web de Amazonpor el módico precio de 3,39 euros.

Silla de playa

Pero no todas las opciones son tan modernas, originales y nuevas. También tenemos los clásicos que llevan formando parte de nuestros días soleados en la playa desde tiempos impensables. Este no es otro que la denominada silla de playa.

Cuando ya no te importan las líneas blancas del bronceado y has logrado aceptar que ya no eres un adolescente estirado en su toalla llena de arena, cambias el pareo por la silla de playa. Entonces, tras dicha decisión, ya no hay vuelta atrás. Ya nunca volverás a ser la misma.

Silla. | Decathlon

Si ya has optado por la comodidad, deberás saber que Decathlon tiene las opciones más económicas y cómodas para este verano. Con un 13% de descuento, esta silla básica te cuesta 12,99 euros.

Tienda de campaña

No obstante, si sigues optando por la toalla o el pareo y estás cansada de que se te llene de arena constantemente, la tienda de campaña SANDLESS es la opción más útil para tu caso. Es la solución que te permitirá disfrutar de la playa sin las molestias de la arena, ya que cuenta con una elevación perimetral que crea una barrera protectora con la que impide que la arena se introduzca en el interior.

Para no ensuciar la superficie del interior de la tienda, el producto también contiene un práctico cubo plegable para lavarte los pies antes de entrar. Además, te protegerá del viento y del sol.

Tienda de campaña. | Sandless

Esta cómoda variante se encuentra en la página web de la propia empresa SANDLESS. Antes valía 124 euros y ahora por 99 euros puedes tenerlo.

Straw Bag

Otro de los clásicos del verano es la Straw bag, ese bolso que tradicionalmente se ha utilizado para llevar todo tipo de cosas a la playa. Desde las gafas de sol, pasando por los tuppers y terminando con las cremas de sol. Una herramienta donde llevar todos los utensilios necesarios para tu día en la playa.

Una bolsa extragrande de tejido de fibra natural que no tiene cierre. En este caso, su diseño es degradado y la doble asa es corta, pero hay otras opciones que pueden satisfacer todos los gustos.

Straw bag. | Mango.

En estas rebajas se puede encontrar con un descuento del 40% esta bolsa tipo shopper de Mango. Antes la tenías por 49,99 euros, ahora por 29,99.

Bucket Hat

Por último, la mejor opción para protejer tu cabeza del sol. El verano pasado fue uno de los accesorios más vistos entre los jóvenes, aunque realmente siempre ha estado en nuestros armarios. Y este verano no será menos, ya que ha logrado dar un toque original y desenfadado a muchos estilismos.

Se trata del bucket hat, también conocido como el clásico gorro de pescador. Un complemento que llegó para quedarse y que puedes encontrar, con un descuento del 18%, en la página web de Amazon por tan solo 8,99 euros.