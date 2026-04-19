Flower walk: el plan primaveral de domingo que te anima a salir a caminar y recoger flores

Con la llegada del buen tiempo, los paseos por parques, bosques o senderos se convierten en uno de los planes favoritos de domingo. Y en redes sociales está empezando a viralizarse una idea sencilla que mezcla naturaleza, creatividad y desconexión: el llamado flower walk.

La propuesta es tan simple como original. Consiste en salir a caminar con un pequeño trozo de cartón en el que se ha dibujado un jarrón y se han hecho varios agujeros. Durante el paseo, se van colocando pequeñas flores silvestres en esos huecos hasta crear un ramo improvisado.

El resultado final es una especie de cuadro floral portátil que parece un jarrón lleno de flores.

Una manualidad muy sencilla para disfrutar al aire libre

Para hacer este pequeño proyecto creativo apenas necesitas material.

Solo hay que recortar un trozo de cartón —puede ser de cualquier caja reciclada—, dibujar la silueta de un jarrón y hacer varios agujeros en la parte superior con ayuda de unas tijeras o un punzón.

Después, durante el paseo, se pueden ir recogiendo pequeñas flores caídas o restos de poda que se encuentren en el camino para ir completando la composición.

La creadora del vídeo, Michelle Tirronen (@with.chelle), explica que, en su caso, el parque por el que camina suele podarse con frecuencia y muchas de esas flores o ramas terminan retirándose en bolsas. Por eso prefiere reutilizar esos pequeños restos para darles una segunda vida en forma de manualidad.

Un paseo que invita a observar más el entorno

Más allá del resultado final, uno de los aspectos más interesantes de esta idea es que cambia la forma en la que se vive el paseo. En lugar de caminar sin más, el objetivo pasa a ser observar el entorno con más atención, fijarse en las flores que empiezan a brotar en primavera y descubrir pequeños detalles de la naturaleza que a menudo pasan desapercibidos.

Según cuenta ella, esta actividad hizo que caminara más de lo habitual porque empezó a encontrar flores diferentes en distintos rincones del parque. Además, este plan es perfecto para ir con amigas un domingo de primavera.

Creatividad, reciclaje y naturaleza

Otra de las claves del éxito de esta tendencia es su sencillez. No requiere materiales especiales ni conocimientos de manualidades.

Asimismo, se basa en reutilizar cartón reciclado, algo que encaja con la creciente tendencia a buscar actividades sostenibles y creativas que se puedan hacer al aire libre. El flower walk es una actividad fácil de hacer en solitario, pero también puede convertirse en un plan bonito para compartir con amigos, pareja o niños.

Porque más allá del pequeño ramo improvisado, lo que propone esta idea es algo muy simple: salir a caminar, observar la naturaleza y disfrutar del momento.