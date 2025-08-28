FLORES FRESCAS
¿Te encantan los ramos de flores pero no los compras porque te duran poco? El truco para conseguir que aguanten
Hay formas sencillas de hacer que tus flores cortadas se vean vivas y frescas por mucho más tiempo. Así que, si quieres alargar la vida de ese ramo que tanto te encanta, sigue estos consejos para que continúe alegrando la casa por muchos más días.
Si te has comprado o te han regalado un precioso ramo de flores y ya tienes miedo porque sabes que no te va a durar nada, ¡relax! Mantenerlas bonitas no tiene por qué ser complicado, con un poco de dedicación y constancia lo conseguirás.
Primero debes cortar los tallos de las flores un par de centímetros en diagonal, a unos 45 grados, así absorberán mejor el agua. Conviene retirar las hojas que queden dentro del jarrón y cambiar el agua cada dos días.
La ubicación también importa, colócalas en un rincón fresco, donde no las pueda dar el sol directamente y lejos de fuentes de calor.
Si quieres utilizar una ayuda extra, añádele una aspirina triturada al agua. En su defecto, una cucharada de azúcar también actuará como conservante casero.
Rocía suavemente los pétalos con un poco de agua para que se mantengan frescos y no olvides recortar los tallos cada pocos días. Con estos cuidados, tus flores tendrán un aspecto radiante, y tu casa seguirá llena de color y alegría.
