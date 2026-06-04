Fertilidad: todo lo que necesitas saber antes de intentar quedarte embarazada

Cuando hablamos de fertilidad, muchas personas piensan que es un tema que solo cobra importancia en el momento en que se decide buscar un embarazo, pero nada más lejos de la realidad.

Existen factores que pueden influir en la capacidad reproductiva mucho antes de dar ese paso y pocas veces forman parte de las conversaciones habituales sobre salud femenina.

¿Qué aspectos suelen pasar desapercibidos?

El principal es la edad reproductiva. Los ovarios envejecen antes que el resto del organismo y la reserva ovárica disminuye de forma progresiva con el paso de los años. A partir de los 35 años, tanto la cantidad como la calidad de los óvulos van disminuyendo progresivamente y esto ocurre aunque la mujer se encuentre perfectamente.

Óvulo | Magnific

Otro aspecto relevante es el estrés mantenido en el tiempo. Aunque no se considera una causa directa de infertilidad, sí puede alterar algunos mecanismos hormonales relacionados con la función reproductiva y afectar a la ovulación en determinadas circunstancias.

También existen enfermedades que pueden influir en la fertilidad sin producir síntomas. La endometriosis es uno de los ejemplos más frecuentes. Aunque muchas veces se presenta con dolor pélvico y es como más la solemos conocer, también se puede presentar de forma silente y ser detectada en una revisión ginecológica casual.

Mujer con las manos en el vientre | Magnific

Algunos trastornos de la función tiroidea también pueden interferir en el equilibrio hormonal ocasionando infertilidad.

La importancia de un diagnóstico precoz

Muchas mujeres tardan años en recibir un diagnóstico relacionado con su salud reproductiva. Determinados factores no se investigan de rutina hasta que aparecen dificultades para lograr una gestación.

La fertilidad no es un tema que empieza cuando se busca un embarazo; forma parte de la salud de la mujer a lo largo de toda su vida reproductiva.

Contar con información fiable y consultar cuando existan dudas permite tomar decisiones más informadas y disponer de más opciones si en algún momento se desea ser madre.