¿Cuál es el mejor ejercicio para trabajar todo el cuerpo?

Si existe un ejercicio capaz de combinar fuerza, resistencia, estabilidad y trabajo cardiovascular en un solo movimiento, es este, la zancada hacia atrás alterna.

La mayoría de las personas buscan ejercicios efectivos que realmente aporten resultados y, aunque muchas veces pensamos que necesitamos rutinas complicadas o decenas de máquinas, la realidad es que los movimientos más completos suelen ser los más simples.

Mujer practicando la zancada hacia atrás alterna con mancuernas | Magnific

¿Por qué la zancada hacia atrás alterna es el mejor ejercicio?

La zancada trabaja prácticamente todo el cuerpo: piernas completas, glúteos y core, que se activa constantemente para mantener el equilibrio y controlar el movimiento.

Además, al realizarla hacia atrás, el impacto sobre las rodillas es menor, por lo que resulta una opción más segura y funcional para la mayoría de las personas. El cuerpo tiene que estabilizarse continuamente, lo que mejora no solo la fuerza, sino también la coordinación y el control corporal.

Otro punto clave es que, al alternar piernas de forma continua, aumentan rápidamente las pulsaciones. Esto convierte la zancada en un ejercicio que no solo fortalece músculos, sino que también mejora la resistencia cardiovascular. Mientras trabajas fuerza, también haces que el corazón trabaje más, aumentando el gasto calórico y mejorando la condición física general.

Y si añadimos carga, el ejercicio se vuelve todavía más completo. Al sostener peso, también intervienen trapecios, espalda superior y postura, haciendo que prácticamente todo el cuerpo participe en el movimiento. Por eso considero que es uno de los ejercicios más eficientes que existen.

¿Cuál es la máquina ideal para entrenar todo el cuerpo?

Si además tuviera que elegir una sola máquina para entrenar, mi elección sería la multipower. Es una máquina tremendamente versátil y mucho más útil de lo que muchas personas creen. No sirve únicamente para sentadillas o press banca; permite entrenar el cuerpo entero de forma segura y efectiva.

Mujer haciendo ejercicio en el gimnasio | Magnific

Con la multipower podemos realizar zancadas con mayor estabilidad, hip thrust para glúteos, press de hombro, press banca, sentadillas, peso muerto y muchísimas variantes más. Es una herramienta ideal tanto para principiantes como para personas avanzadas, ya que permite adaptar cargas y trabajar con seguridad.

Para mí, la clave de un buen entrenamiento está en la funcionalidad y en la adherencia. El mejor plan no es el más extremo, sino el que puedes mantener en el tiempo y que realmente mejora tu calidad de vida.

Entrenar no debería verse como un castigo, sino como una inversión en salud, energía y bienestar. Un cuerpo fuerte no es solo estética; es sentirte mejor, moverte mejor y vivir con más seguridad y confianza.

Por eso sigo creyendo que, si tuviera que quedarme con un solo ejercicio y una sola máquina, elegiría las zancadas y la multipower. Porque juntas representan exactamente lo que considero un entrenamiento inteligente: eficacia, versatilidad y resultados reales.