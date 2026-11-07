Higiene dental: errores más comunes y cómo hacerlo bien, según los odontólogos

La higiene oral no es solamente coger el cepillo y el dentífrico y lavarse los dientes. Para que sea completa, tiene que ir mucho más allá de los tres cepillados al día que desde pequeños nos vienen inculcando. Además, tener una correcta salud bucodental es también proteger la salud del resto del cuerpo y el bienestar general.

Cuidar de nuestra boca no es tan sencillo como parece; por ello, nunca está de más repasar algunos de los puntos más importantes de la rutina diaria. Desde la Clínica Dental Delgado y Peña, en Sevilla, explican cuáles son los errores más comunes que cometemos y cómo debemos modificar nuestros hábitos para lucir una boca sana y en perfectas condiciones.

Niña usando hilo dental | Magnific

Los errores más habituales y los mitos más extendidos de la higiene bucal

No cepillar una zona si sangra. Se tiene que hacer justamente lo contrario, ya que si se deja de cepillar, el problema puede empeorar. La razón del sangrado puede ser por una inflamación de las encías, que se debe abordar con un tratamiento específico. Por eso, los especialistas recomiendan cepillar suavemente e ir a la consulta del dentista.

Se tiene que hacer justamente lo contrario, ya que si se deja de cepillar, el problema puede empeorar. La razón del sangrado puede ser por una inflamación de las encías, que se debe abordar con un tratamiento específico. Por eso, los especialistas recomiendan cepillar suavemente e ir a la consulta del dentista. Cepillar los dientes inmediatamente después de comer. En este caso, lo ideal es esperar entre 20 y 30 minutos porque el esmalte "puede quedar temporalmente más vulnerable", sobre todo si se han comido alimentos o bebidas ácidas.

En este caso, lo ideal es esperar entre 20 y 30 minutos porque el esmalte "puede quedar temporalmente más vulnerable", sobre todo si se han comido alimentos o bebidas ácidas. Sustituir el hilo dental por el colutorio. Uno no reemplaza al otro, al contrario, son complementarios. Los expertos de la Clínica Delgado y Peña recuerdan que el enjuague no limpia del todo la placa acumulada entre los dientes.

¿Cómo debemos cuidar nuestra salud bucodental?

Entonces, ¿cuáles son los pasos correctos para cuidar nuestra boca? A la hora de lavarse los dientes, debemos hacerlo suavemente durante, al menos, dos minutos, dos veces al día y no hay que olvidar limpiar la lengua y los espacios entre los dientes. Si usas un colutorio antiséptico, evita utilizarlo demasiado, ya que puede "alterar el equilibrio de la microbiota oral".

Otro detalle que muchas veces descuidamos o no sabemos con certeza es cuándo hay que renovar el cepillo de dientes. Los odontólogos recomiendan hacerlo aproximadamente cada tres meses.

Persona poniendo dentífrico sobre un cepillo de dientes | Magnific

¿Qué es la odontología integrativa?

Los profesionales de la clínica sevillana subrayan que la higiene bucodental no es solo un tema estético y que "la boca mantiene una estrecha relación con el resto del organismo". Problemas como la inflamación de las encías pueden tener efectos que "trascienden la cavidad oral".

Para abordar todos estos aspectos, entra en juego la odontología integrativa, cuyo enfoque multidisciplinar propone una atención más global y personalizada poniendo el foco en la alimentación, el sueño y el estrés.

Según los expertos, disminuir el consumo de azúcares refinados y productos ultraprocesados ayuda a reducir "factores relacionados con la inflamación". En cuanto al sueño, esta rama de la odontología presta especial atención a afecciones respiratorias (por ejemplo, apnea obstructiva) y otros problemas, como el bruxismo, relacionado también con el estrés. Apretar la mandíbula de manera inconsciente genera tensión en los músculos masticatorios y molestias cervicales. El estrés, además, puede alterar la respuesta inflamatoria del organismo e influir indirectamente en la salud de las encías.