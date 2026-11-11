Sara Carbonero reflexiona sobre el miedo a la muerte: "Lo que más me preocupa es la gente que se queda"

Sara Carbonero es una persona muy introspectiva y es habitual ver en sus redes sociales reflexiones sobre la vida. La periodista ha vivido momentos complicados, siendo este 2026 uno de sus años más difíciles tras su ingreso de urgencia durante sus vacaciones en Lanzarote y el posterior fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, un pilar fundamental en su vida.

Todo esto ha llevado inevitablemente a Sara a reflexionar sobre la muerte en La mesa, el espacio de Antena 3 presentado por Cristina Pardo que contó con la presencia de Judit Mascó, Norma Duval, Pepe Navarro, Óscar Higares y el doctor Manuel de la Peña. "Yo sí tengo miedo a la muerte. Lo reconozco, porque no sé lo que hay después", explicó. Además, aseguró que, más que por ella misma, lo que más le preocupa es el dolor de sus seres queridos: "Cuando alguna vez me viene el pensamiento intrusivo, más que por mí, es por la gente que se queda".

Sara Carbonero | Gtres

Más allá del envejecimiento físico

Íntimamente ligado al temor a la muerte se encuentra el miedo al envejecimiento, un debate de actualidad impulsado por una industria de la belleza que abandera el concepto 'antiaging'. Sin embargo, Carbonero sostiene que lo verdaderamente difícil del paso del tiempo no es el deterioro físico, sino la consciencia de las oportunidades perdidas: "Yo no creo que sea solo una cuestión de que no queramos que físicamente se nos caigan las carnes, sino que además lo que no queremos es acercarnos al final de la vida. Esa sensación de finitud o de arrepentirnos de lo que no hemos hecho. No es solo cómo estemos por fuera".

Sara Carbonero en un evento de su marca | Gtres

En su intervención, la manchega volvió a enfatizar lo mucho que ama la vida y el valor que le otorga a cada momento. Así lo demuestra en sus publicaciones en Instagram, donde destaca el valor de pequeños detalles cotidianos que alguien como ella, que ha pasado por varios baches de salud, aprende a abrazar con fuerza: acompañar a sus hijos al fútbol, unos rayos de sol en la cara o ser consciente de que es capaz de superar un reto físico.

"Amanezco, me quiero, me cuido, respiro sin más pretensiones que despertar cada día", escribió el pasado mes de mayo.