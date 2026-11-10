Hailey Bieber, Isabel Preysler y otras famosas que nos enseñan a combinar el animal print con mucho estilo

El animal print es uno de esos estampados que nunca terminan de desaparecer del mundo de la moda. Leopardo, cebra o incluso versiones más originales, este clásico del armario vuelve a ganar protagonismo temporada tras temporada y demuestra que hay muchas formas de incorporarlo a nuestros estilismos.

Aunque durante años se ha asociado a looks atrevidos y difíciles de combinar, las famosas han demostrado que puede adaptarse a estilos muy diferentes. Desde quienes prefieren añadirlo en pequeñas dosis, a través de un bolso o unos zapatos, hasta las que apuestan por conjuntos completos en los que el estampado se convierte en el gran protagonista.

En este artículo repasamos algunos de los looks de Hailey Bieber, Kaia Gerber, Kylie Jenner y otras celebrities que nos inspiran para llevar el animal print. No te pierdas ningún detalle de los estilismos que te compartimos a continuación. ¡Vamos a ello!

Hailey Bieber: el leopardo para el día a día

Hailey Bieber es una de las grandes aficionadas al animal print. La modelo demuestra que este estampado no está reservado únicamente para ocasiones especiales y lo incorpora también a sus estilismos cotidianos.

Aunque suele apostar por una sola prenda protagonista, en ocasiones se atreve con combinaciones más llamativas, como un conjunto formado por una chaqueta larga y un bolso de leopardo. Para equilibrar el resultado, lo combina con una camiseta básica, vaqueros negros y zapatos rojos que aportan un toque de color.

Hailey Bieber | Gtres

Isabel Preysler: la elegancia del cebra

Isabel Preysler encuentra en el estampado de cebra una alternativa elegante y sofisticada. La socialité apuesta por un vestido con este print, demostrando que los motivos animales también pueden formar parte de los estilismos más clásicos y refinados.

Isabel Preysler | Gtres

Kaia Gerber: un bolso para elevar el look

Kaia Gerber apuesta por un estilismo mucho más discreto. La modelo incorpora el animal print a través de un bolso de estampado de cebra, que combina con un elegante vestido negro. Una manera sencilla de dar protagonismo a este estampado sin renunciar a un conjunto clásico y sofisticado.

Kaia Gerber | Gtres

Zoë Kravitz: el animal print casual

Si hay algo que caracteriza el estilo de Zoë Kravitz es su apuesta por la sencillez. La actriz suele recurrir a prendas básicas y combinaciones desenfadadas, por lo que el animal print aparece en sus looks como un complemento más. En este caso, un bolso de leopardo es suficiente para dar un giro a un estilismo informal sin restarle naturalidad.

Zoë Kravitz | Gtres

Paula Echevarría: el leopardo más atrevido

Paula Echevarría apuesta por una de las versiones más llamativas de esta tendencia. La actriz luce un vestido corto y ajustado de estampado de leopardo, con transparencias que aportan un punto sensual al conjunto. Una opción para quienes buscan un look con personalidad y no quieren pasar desapercibidas.

Paula Echevarría | Gtres

Nicole Kidman: una chaqueta diferente

Nicole Kidman también se suma a esta tendencia, aunque con una versión algo distinta del estampado más clásico. La actriz apuesta por una chaqueta larga de leopardo con un acabado desgastado, una alternativa original para quienes quieren incorporar este print a su armario de una forma menos convencional.

Nicole Kidman | Gtres

Carla Goyanes: leopardo y cuero

Por último, Carla Goyanes apuesta por mezclar texturas y estampados para conseguir un conjunto con mucha personalidad. Su propuesta combina una camisa amplia de leopardo con una falda de tubo de cuero, dos prendas que funcionan especialmente bien juntas y que dan como resultado un estilismo con un punto rockero.

Carla Goyanes | Gtres

Kylie Jenner: un total look

Kylie Jenner es de las que no tienen miedo a arriesgar. La empresaria lleva el animal print a otro nivel con un conjunto completo formado por un top y unos pantalones ajustados de corte acampanado. Una propuesta en la que el estampado ocupa todo el protagonismo y que demuestra que también puede funcionar de pies a cabeza.

Kylie Jenner | Gtres

Kendall Jenner: un estilismo sofisticado

La hermana de Kylie, Kendall Jenner, también se apunta al animal print, pero con una propuesta muy diferente. En su caso, el protagonismo recae en un vestido brillante de estampado de cebra, una combinación que une el carácter atrevido de este print con un acabado más festivo y sofisticado.

Kendall Jenner | Gtres

Anna Ferrer: un outfit sin miedo

Anna Ferrer Padilla también demuestra que el leopardo puede convertirse en el protagonista absoluto de un estilismo. La influencer apuesta por un total look con este estampado, dejando claro que no siempre es necesario recurrir a prendas lisas para conseguir una combinación equilibrada.

Anna Ferrer | Gtres

Así pues, con estas referencias, ya puedes incluir las prendas estampadas con animal print en tus looks diarios, sin miedo a arriesgar. Imágenes que seguro serán fuente de inspiración para próximos estilismos.