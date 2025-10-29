¿Qué son los dientes conoides?

En ocasiones, cuando a un niño le salen los dientes definitivos, uno de ellos parece más pequeño, delgado o con una forma algo puntiaguda. A veces genera preocupación o curiosidad a los padres, pero en la mayoría de los casos no hay motivo para alarmarse. Esa forma peculiar puede deberse a lo que los odontólogos llaman un diente conoide, una variación del desarrollo dental bastante común que suele tener una solución sencilla.

¿Qué es un diente conoide?

Los dientes conoides son aquellos que tienen una forma más estrecha y alargada, terminando en una especie de punta, como un pequeño pico. Esta alteración suele afectar sobre todo a los incisivos laterales superiores, los dientes situados a ambos lados de las paletas, aunque también puede darse en otras piezas.

Niña lavándose los dientes | Freepik

A diferencia de lo que muchos piensan, no se trata de un diente malformado ni enfermo, sino de una variante de la forma dental que se produce durante el desarrollo. Es decir, el diente se forma correctamente, pero su corona adopta una forma diferente a la habitual.

¿Por qué aparecen los dientes conoides?

La causa exacta no siempre se conoce, aunque los especialistas creen que puede existir un componente genético. Si alguno de los padres presenta o presentó un diente con esa forma, es posible que el hijo también lo tenga. En ocasiones, algunos factores ambientales también pueden influir en la aparición de dientes conoides como la ingesta de ciertos medicamentos, déficits nutricionales con carencia de vitaminas A, D, calcio o fósforo o traumatismos dentales durante los primeros años de vida.

Como dato curioso, a veces los odontólogos también usan el término conoide para describir la forma de ciertos dientes supernumerarios, es decir, piezas que salen de más. En ese caso, el problema no es solo la forma, sino el hecho de que exista un diente adicional que pueda afectar a la erupción o la alineación del resto. Sin embargo, esto es mucho menos frecuente que los dientes conoides normales.

Una niña en el dentista | Pexels

¿Debe preocuparnos los dientes conoides?

En general, no. Los dientes conoides no suponen un problema de salud ni afectan a la función del diente. El niño puede morder, hablar y cepillarse con total normalidad.

Sin embargo, al ser más pequeños y puntiagudos, pueden generar huecos entre los dientes o una ligera desalineación. En algunos casos, esto afecta a la estética de la sonrisa y puede preocupar tanto a los padres como al propio niño, especialmente cuando crece y empieza a ser más consciente de su imagen.

¿Qué se debe hacer cuando aparece un diente conoide?

El primer paso es siempre consultar al odontopediatra. Él valorará si es necesario actuar y en qué momento conviene hacerlo.

Cuando el niño aún es pequeño, normalmente se opta por vigilar la evolución y esperar a que erupcionen el resto de los dientes definitivos. Una vez completada la dentición, se pueden plantear distintas opciones de tratamiento según las necesidades:

Reconstrucción estética con composite: Es el tratamiento más habitual y sencillo. Consiste en aplicar una resina del color del diente para darle la forma y tamaño adecuados, consiguiendo un resultado muy natural e indoloro.

Es el tratamiento más habitual y sencillo. Consiste en aplicar una resina del color del diente para darle la forma y tamaño adecuados, consiguiendo un resultado muy natural e indoloro. Carillas dentales: En adolescentes o adultos jóvenes, se pueden colocar carillas de porcelana o de composite si se desea un acabado más duradero y estético.

En adolescentes o adultos jóvenes, se pueden colocar carillas de porcelana o de composite si se desea un acabado más duradero y estético. Ortodoncia: Si el diente conoide provoca malposición o separación entre piezas, puede combinarse la reconstrucción con ortodoncia para alinear y armonizar la sonrisa.

¿Un detalle sin importancia o una oportunidad de sonreír diferente?

Como conclusión, tener un diente conoide no implica ningún problema de salud ni se debe a ningún error en los cuidados. Con una valoración odontológica a tiempo y, si se desea, un tratamiento estético sencillo, el resultado es excelente y duradero. Lo fundamental es normalizar estas pequeñas variaciones y no transmitir preocupación al niño: su sonrisa seguirá siendo tan especial como siempre.