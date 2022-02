Errores comunes cuando intentamos ahorrar

Ahorrar es uno de los objetivos personales que más nos cuesta asumir. Ya sea de manera individual, o en pareja, el hecho de “ir haciendo colchón” o “hacer un rinconcito”, como decimos popularmente, es una tarea que no logramos tachar de la lista.

Este objetivo se complica aún más si tenemos un salario más bien bajo y, por lo tanto, poco margen de beneficio entre los pagos a los que tenemos que hacer frente y nuestros ingresos.

De este modo, ahorrar se convierte en una eterna lucha contigo misma y una cuenta del banco que no para de bajar, como por arte de magia. Una de las razones que explican este fenómeno, del cual todas somos víctimas, son errores comunes que solemos cometer de forma inconsciente y que nos ponen palos en las ruedas en esta misión.

Si te estás sintiendo identificada con lo descrito, este artículo te interesa mucho. Hablamos con la divulgadora de conocimientos financieros, Aida Fernández, propietaria del servicio de consultoría financiera, Aida Poppins, nombre a través del cual ella se identifica y como se la conoce. También difunde consejos de economía básica y fácil a través de su cuenta de Instagram @aidapoppins.

¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar?

Aida relaciona la respuesta de esta gran pregunta a varias razones. La primera de ellas está asociada con la cultura ahorradora de nuestro entorno: “Si tu familia es ahorradora, es muy probable que te lo haya inculcado, pero si no lo es, es muy fácil que nunca te hayas planteado ahorrar, ya que nadie te ha enseñado a ello”, explica la experta para NovaMás.

El otro problema, según Poppins, lo encontramos en la educación en los colegios: “No se enseña economía aplicable a nuestro día a día en el cole, por lo tanto, la gente se incorpora al mercado laboral sin saber cómo funcionan las retenciones de la nómina, un préstamo o la compra de una casa.”

En otro plano está la los estímulos de la sociedad en la que vivimos, “la propia sociedad fomenta el consumo”, asegura la experta. Además, esta te ofrece los ingredientes perfectos para que gastes por encima de tus posibilidades:“En los últimos años, fruto de las inyecciones de liquidez y de la bajada de tipos, las financiaciones están en todos lados, desde comprar unos vaqueros, hasta aplazar el pago de un recibo. Eso lleva a que mucha gente de nuestro alrededor tenga un tren de vida elevado y, por consiguiente, si queremos ahorrar, tenemos que ir a contracorriente de nuestro entorno.”

¿Cuáles son los errores que cometemos cuando intentamos ahorrar?

Según Aida, estas son las malas prácticas que cometemos cuando queremos ahorrar:

Mala distribución de los gastos

Uno de los errores más frecuentes es recibir la nómina como si fuera la paga que nos daban de pequeños. En este sentido, Aida comenta que, “hay muchísima gente que distribuye el consumo de su nómina a lo largo del mes hasta recibir la siguiente. Pero es imposible ahorrar si tu perspectiva es estar esperando con ansia a que llegue el día 1 del mes que viene para que se resetee el contador cuando entre el próximo ingreso.”

Financiar las compras

Las financiaciones pueden ser una trampa para creernos que pagamos las compras cómodamente, cuando en realidad, estamos comprando sin tener conciencia real de nuestros ingresos y deudas.

Así lo explica la experta: “Financiar las compras merma nuestra capacidad de ahorro. Muchísima gente destina una cantidad mensual a financiaciones y, en cuanto terminan de pagar ese préstamo, comienza uno nuevo. En realidad, lo correcto sería ahorrar y, una vez que tienes el dinero, adquirir este producto.”

Gastar el ahorro de inmediato

Una práctica muy común es guardar el dinero durante un tiempo y después gastarlo todo en alguna compra. Sin embargo, Fernández asegura que el ahorro efectivo es aquel que se mantiene en el tiempo.

¿Cómo consigo ahorrar?

Considera el ahorro como un gasto

El primer consejo que recomienda Aida Poppins es considerar el ahorro como un gasto fijo más, en vez de aplicar la práctica común de ahorrar aquello que sobre a final de mes. “Si pretendemos ahorrar 'las sobras' a final de mes, muy probablemente no quede nada”, asegura la experta.

Reduce la financiación

Deja de financiar todo aquello que no sea estrictamente necesario. De esta manera, reduces la posibilidad de pagar intereses y pagas las compras una vez hayas reunido todo el dinero necesario, siendo más consciente del ahorro que suponen.

Fíjate un objetivo

Como comenta la experta, el ahorro tiene que ser mantenido en el tiempo. Para poder cumplir con esta recomendación, Aida propone “ponerse un objetivo anual realista y apuntar con cuánto dinero comenzaste el año y con cuánto lo has terminado”. La cantidad destinada al ahorro que recomienda Fernández es del 10% de tus ingresos mensuales.

Sé realista

La experta en finanzas nos plantea un tip muy fácil para saber si podemos gastar o no: “Si tienes dudas acerca de qué puedes comprar y qué no, plantéate que, si para comprar un bien de consumo necesitas financiación (aunque sea gratuita), es que es un gasto que no te puedes permitir.”

Una última consideración: “La mayoría de los gastos que merman nuestros ahorros no son importes grandes, sino pequeñas cantidades que hacen que el dinero se escape como el agua en un colador. No pasa nada por no tener el último móvil que acaba de salir, lo importante es que tus gastos sean consecuentes con tus ingresos para poder tener calidad de vida”, concluye Aida Poppins.

