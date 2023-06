¿Eres una persona segura de sí misma? Harvard te ayuda a descubrirlo

Si existe una fórmula secreta para la felicidad, podríamos apostar a que tiene algo que ver con la autoestima. El amor propio nos ayuda a enfrentar la vida de manera que siempre saldremos beneficiados, ya que nada podrá vencernos. Para lograrlo, es primordial ser una persona segura de sí misma, que avanza por su camino con determinación.

Sin embargo, los miedos y traumas del pasado dificultan el camino hacia esta autoconfianza emocional. A veces, dudamos si estamos o no en el camino correcto. Pero en un artículo reciente, la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, publicado en CNBC, ha especificado qué tipo de frases suelen decir las personas más avanzadas en el terreno de la autoconfianza.

Las 9 frases que se repite una persona segura de sí misma

Warren, especializada en vínculos de pareja y relaciones amorosas, y autora del libro 'Letting Go of Your Ex' ha explicado que para ella, el sentido de la seguridad en uno mismo es ser "más capaces de navegar los conflictos y ser menos vulnerables ante los demás, principalmente porque no buscan validación externa".

Ella valida la idea de que para llegar a una autoestima plena se necesita trabajar duro, pero asegura que las personas que consigan decir diariamente alguna de las siguientes 9 frases, seguramente tengan una autoconfianza por encima de la media:

"No"

Las personas con altos niveles de seguridad emocional no tienen problemas para establecer límites y decir “no” cuando algo no encaje con sus valores, su moralidad o, simplemente, no le convenga. Hablamos de situaciones cotidianas como decir que no a un plan porque simplemente no te apetece o negarte a hacer un favor que no crees que debas hacer.

"Voy a pensar antes de responder"

La impulsividad no suele ser una característica de las personas que confían en sí mismas. Son medidas en sus reacciones. Ellas se toman el tiempo necesario para reflexionar sobre sus respuestas y expresarlas de manera adecuada, pues saben que de eta manera van a acertar son sus palabras. "No quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme después", es otra frase similar que suelen usar.

"No me siento cómodo con eso"

Este tipo de personas siempre comunican sus necesidades de manera respetuosa. Hacen saber su malestar sin perder las formas, incluso cuando se sienten atacadas cuando alguien les trata mal. Si perciben que alguien está cruzando los límites del respeto, se lo harán saber.

"Trabajaré en eso"

Una persona segura de sí misma no tiene por qué ser egoísta. Quien tenga una auténtica autoconfianza estará abierto a modificar sus actitudes según las necesidades y perspectivas de los demás. Saben que hacer cambios es crucial para conseguir una mejor de sí mismos y forjar buenas relaciones humanas.

"Estoy orgulloso de quién soy"

Pero que admitan correcciones de carácter no significa que lamenten algo de su propia persona. Aquellos con una alta autoestima se sienten cómodos en su propia piel y suele ser fieles a sus ideas, sin importar lo que los demás puedan pensar.

"¿Soy así?"

Las personas emocionalmente seguras nunca se toman las críticas como algo personal y son capaces de recibir los comentarios negativos y usarlos como algo constructivo para mejorar.

"¿Cómo puedo ayudar?"

Una persona con autoconfianza es el mejor apoyo para aquellas que están pasando un mal momento. Tienen una mirada amplia y no capaces de empatizar cuando el otro no está pasando por su mejor momento y aunque le haya tratado mal, le brindará su apoyo.

"Esto me importa"

En las tomas de decisiones, cundo se plantean distintas opciones, la persona segura de sí misma defenderá siempre sus ideas sin dar un paso en falso. Sus valores y convicciones siempre serán una prioridad.

"¡Voy a intentarlo!"

La autoconfianza va muy ligada al optimismo. Este tipo de personas tienen especial motivación por los proyectos y no suelen rendirse a la primera de cambio. Ellas no tienen miedo al fracaso y si ocurre, lo aceptan sin que les afecta demasiado. Esto les permite ser muy sociables y aventureras.