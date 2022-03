La enfermedad que padece la mujer de Will Smith: ¿qué es la alopecia autoinmune?

La gala de los Premios Oscar siempre trae cola. Ya sea por la elección de los ganadores o por la vestimenta de los invitados, la gran celebración de la Academia siempre acaba en boca de todos.

Pero este año, las películas nominadas han pasado a un segundo plano, ya que los grandes protagonistas de la entrega de premios fueron el presentador Chris Rock, Will Smith y su esposa, Jada Pinkett. Una broma desafortunada, un bofetón y una enfermedad poco visibilizada son los temas que llenan los titulares de los principales medios de comunicación estos días.

El comediante, encargado de presentar parte de la gala, hizo alusión a los problemas capilares de Pinkett en medio de uno de sus chistes y esto a la actriz, productora y directora no le hizo ninguna gracia. Si la mujer de Will Smith va con el pelo rapado, no es por placer. Es porque sufre una enfermedad autoinmune llamada alopecia areata. A continuación te explicamos qué es y a quién afecta.

¿Qué es la alopecia autoinmune?

La alopecia areata, también conocida como alopecia autoinmune, es una enfermedad que causa la pérdida del cabello en zonas del cuero cabelludo. Tal y como cuentan en la página web de la farmacéutica Almirall, normalmente, este tipo de alopecia provoca calvas pequeñas y redondeadas, pero también puede terminar en una calvicie generalizada -alopecia areata totalis-.

Esta condición de pérdida de cabello puede afectar cualquier área con vello, no solo en el cuero cabelludo, según indican en el atlas de dermatología clínica de Fitzpatrick. Si se pierde todo el vello corporal, hablamos de una alopecia areata universalis.

La pérdida de cabello por alopecia areata suele ocurrir de forma impredecible, pero, la parte buena es que, en muchos casos, el cabello vuelve a crecer sin tratamiento. Según Almirall, entre el 35 y el 50 % de los casos recuperan el cabello en menos de un año. Luego puede volver a caerse, o puede que no, esto dependerá de cada caso.

Las personas que sufren esta enfermedad también pueden ver afectadas sus uñas. Estas suelen presentar abolladuras, crestas o ser más quebradizas. En algunos casos se ponen rojas.

¿Cómo ocurre?

El origen de esta enfermedad no está confirmado, pero se cree que está en el sistema inmunitario, ya que, como cuenta la Academia Americana de Dermatología (AAD), "es una enfermedad que se desarrolla cuando el cuerpo ataca sus propios folículos pilosos". En algunos casos, se trata de una enfermedad hereditaria.

Según el libro Fitzpatrick, el estrés emocional o físico, los fármacos o las infecciones por virus, también pueden estar relacionados con la aparición de esta enfermedad.

Por otro lado, es frecuente que los pacientes con otros tipos de enfermedades autoinmunes -como el lupus, el vitíligo, la psoriasis o la artritis reumatoide-, también sufran este tipo de alopecia.

¿A quién afecta?

A pesar de haberse dado a conocer por el caso de Jada Pinkett, la alopecia autoinmune "afecta a ambos sexos por igual y puede afectar a todos los grupos de edad, aunque la incidencia en los grupos de edad más jóvenes es mayor", indican en la publicación sobre dermatología.

Este tipo de alopecia es el más común en niños y, de hecho, la mayoría de las personas lo desarrollan durante la niñez o la adolescencia.

En este mismo texto, calculan que un 0,2% de la población mundial sufre de alopecia areata y que, de estos, el 5% pierden el cabello del cuero cabelludo en su totalidad y el 1% se quedan sin vello en todo el cuerpo.

¿Cómo evitar la alopecia autoinmune?

La aparición de alopecia areata no se puede evitar y tampoco se puede hacer nada para frenarla. Pero en los casos más graves, en los que la recuperación total del cabello es poco frecuente, se llevan a cabo tratamientos personalizados que van desde productos de aplicación tópica hasta la fototerapia. El tipo de tratamiento lo deberá decidir un dermatólogo, tras realizar una evaluación específica del caso en concreto del paciente.

