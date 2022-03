Will Smith da la cara y posa con su mujer, Jada Pinkett, y sus hijos tras su agresión en los Oscar

Habían pasado solo unos minutos desde que el reloj español marcaba las cuatro y media de la madrugada, las 19:30 para los que se encontraban en el Dolby Theatre de Hollywood siendo testigo de lo que ocurría durante la 94º gala de los Premios Oscar, la cita más señalada del cine a nivel nacional e internacional. Poco después de escuchar a Billie Eilish interpretando 'No Time To Die', su participación en la película de James Bond llegó otro sonido que dejó mudo al mundo entero sin poder evitar mostrar una cara de asombro en sus rostros, de la mano de Will Smith...

El actor irrumpía sobre el escenario tras el comentario que el cómico Chris Rock hacía sobre la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett, afirmando que se parecía a la teniente O'Neil de la saga G. I. Joe y le propinaba un tortazo. Sin duda, el momento más destacado de la noche, hasta que Will Smith posó con su mujer y sus hijos tras la gala en la fiesta de Vanity Fair, algo que ya había hecho también en Instagram.

"La familia unida jamás será vencida", se dice, una frase que, tanto Will Smith, como su familia, saben y representan en sus apariciones públicas, una unión de la que esta noche han hecho eco tras la agresión que ha convertido en el centro de todos los titulares al actor americano. Ha sido durante la fiesta organizada por Vanity Fair tras la entrega de premios que Jada Pinkett,Willow, Jaden, Trey y Will Smith han sonreído ante las cámaras y regalado la estampa que muchos esperaban.

Will Smith posa con su familia tras los Oscar | Gtres

El acto violento ha eclipsado la celebración, igual que la foto en familia, siendo lo más comentado dentro y fuera de internet. En estas 6 horas que han pasado desde el altercado el vídeo que lo captura ha alcanzado más de 12 millones de reproducciones, unos espectadores que han dejado de lado lo que ha ocurrido en ese escenario, el reencuentro de tres de los grandes hitos de Hollywood, la unión de Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro para conmemorar el 50 aniversario de 'El Padrino'.

Cientos de miles de personas han aplaudido o criticado el comportamiento del actor que protagonizó la serie 'El príncipe de Bel-air', un intérprete que poco después se hacía con la estatuilla dorada con el título de mejor actor por su papel en la película 'El método Williams', un reconocimiento que muchos han comentado que no se merece tras el golpe lanzado contra Chris Rock antes de gritar "Saca a mi mujer de tu p*** boca". Aunque muchos han dejado su opinión en redes sociales, la que más ha llamado la atención ha sido la de su hijo, Jaden.

Jaden Smith y Jada Pinkett tras la gala de los Oscar | Instagram de Willow Smith

El también actor y primogénito de la familia, Jaden Smith se ha pronunciado ante la acción que ha llevado a cabo su padre dejando una palabras sorprendentes en Twitter. "Y así es como lo hacemos", ha escrito el joven de 23 años defendiendo a su padre por defender a su madre.

La mujer de Will Smith padece un trastorno autoinmune de alopecia que lleva a la pérdida de cabello haciendo que a sus 50 años decidiera raparse. La frase cómica y comparativa no ha hecho gracia a la familia Smith, por lo que Jaden no ha dudado en amparar a su padre recibiendo en su tweet más de 400 mil 'me gusta'.

La Academia ha denunciado el comportamiento del actor afirmando que no "aprueban ningún tipo de violencia". Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha manifestado que por el momento Chris Rock no ha presentado cargos contra Will Smith a raíz de la bofetada en el escenario. Este último ha pedido disculpas por lo que ha hecho al recoger su galardón dorado, pero no a Rock. "En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", ha confesado el nombrado 'mejor actor' siendo protagonista por partida doble en esta madrugada tan señalada donde ha sido apoyado por sus fans, pero ante todo, por su familia.

