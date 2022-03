El pasado sentimental de Chris Rock y Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, del que ahora se habla tras la agresión del actor

Una mano aterrizó en el rostro de Chris Rock, la de Will Smith para ser exactos. Han pasado más de 24 horas desde el incidente sobre el escenario Doldy Theathe y sigue estando en boca de todos. Lo que tendría que haber mejorado la imagen del cine que había sido eclipsada por la pandemia y los confinamientos en esa cita tan señalada acabó convirtiéndose en un ejemplo de masculinidad tóxica y llenado titulares.

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar | Cordon Press

La disculpa de Will Smith vino cuando recibía el Oscar a mejor actor. Un perdón entre lágrimas donde mencionaba a su mujer y recordaba la importancia de la familia para él, pero al fin y al cabo se disculpó con los presentes y con La Academia, aunque no con Chris, ese llegó más tarde. Por medio de redes sociales, Will ha lanzado un mensaje en el que pide perdón al humorista que conoce desde hace más de 27 años.

"La violencia, en cualquiera de sus formas, es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche fue inaceptable e indefendible... Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", fueron las palabras que el actor en Instagram. Una publicación que ha venido tras conocerse la noticia sobre la investigación que había abierto la Academia tras el evento y que podría desembocar en una triste retirada de título y de estatuilla dorada despojando a Will Smith de su galardón igual de rápido que el bofetón que recibió Chris Rock, en cuestión de segundos.

Todas estas novedades sobre lo ocurrido la madrugada del 28 de marzo, 27 para los que se encontraran en la ciudad de Los Ángeles, han venido seguida de rumores y polémicas que podrían justificar lo injustificable. Si bien es cierto, Will y Chris trabajaron juntos hace casi tres décadas en el rodaje de la serie 'El Príncipe de Bel-air' donde forjaron una amistad, a la que, años después, también se uniría la mujer de Smith, Jada Pinkett.

Fue durante la producción de la película 'Madagascar' donde Jada y Chris se conocieron y se hicieron íntimos, o eso aseguraban los que se encontraban en aquel set de rodaje. Una información que vino casi al mismo tiempo que la actualización del tipo de relación entre Will y Jada, confirmando que esta era abierta dando la posibilidad a ambos de conocer y estar con otras personas, algo que Pinkett podría haber llevado a rajatabla.

La decisión de abrir su relación vino tras plantearse el divorcio y buscar una solución para continuar su matrimonio, haciendo que para Will esto fuera un desafío. Tras este nuevo estado fueros varios los nombres con los que se relacionó a Jada, siendo el que se llevaba todas las papeletas el humorista Chris Rock.

Chris Rock, presentador de los Oscar 2016 | Gtres

Aquella posibilidad de romance entre Chris y Jada nunca se confirmó, pero pudo vivirse un momento de tensión en otra gala de los Premios Oscar en 2016 donde el cómico y actor dirigía la ceremonia y lanzó comentarios que tampoco fueron demasiado bien recibidos como en el evento de este 2022.

"Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado", fueron las palabras del humorista aquella noche, sumándose también unas dirigidas a Will Smith. "Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West”, concluía Rock. Unos comentarios que podían ser los iniciadores y que acabaron con los de la pasada noche comparando a Jada con la teniente O'neil por su cabeza rapada a causa de la alopecia que padece, haciendo que fueran la gota que colmó el vaso y la paciencia del protagonista del 'Método Williams'.

Pese a que el idilio ente Jada y Chris no se confirmó, siempre se dijo que su amor traspasó la pantalla haciendo que lo ocurrido en esta edición de los Oscar fuera un acto de celos, de justicia o, simplemente, un impulso incentivado por hechos del pasado que, dan motivos, pero no justifican el comportamiento violento y ya arrepentido.

Seguro que te interesa...

Will Smith da la cara y posa con su mujer, Jada Pinkett, y sus hijos tras su agresión en los Oscar