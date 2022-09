Encarecimiento de la energía: ¿Vamos a quedarnos sin cerveza?

El elevado precio de la electricidad ha convertido un producto tan básico como los cubitos de hielo en todo un lujo. Este verano, muchos bares se han visto obligados a colgar carteles de "no hay hielo" encontrándose en plena ola de calor y ahora temen que pase lo mismo con la cerveza.

El encarecimiento de la energía y la guerra de Ucrania están provocando una falta de suministro de CO₂, que se obtiene de la creación de amoníaco en las fábricas de fertilizantes. Esto hace que países, como Polonia, Noruega o el Reino Unido, empiecen a temer por las bebidas carbonatadas y la cerveza, ya que grandes empresas fertilizantes se han visto obligadas a cerrar temporalmente.

En España, una de las empresas líderes en fertilizantes, Fertiberia, tuvo que detener su producción durante dos semanas para hacer frente a los altos costes de la electricidad. Y esto nos hace preguntarnos si podría llegar a racionarse el consumo de cerveza en los próximos meses, como ya ha pasado con el hielo.

Tirador de cerveza | iStock

Si no hay CO2, no hay cerveza

En un país tan cervecero como el nuestro, la escasez de esta bebida sería un problema de gran magnitud. Según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el año pasado, los españoles consumimos más de mil millones de litros de cerveza, con una media de 22,7 por persona.

Ante el aumento de los rumores que indican que nos podríamos quedar sin cerveza, la patronal de cerveceros ha hecho una llamada a la calma en declaraciones a 20 minutos: "La situación varía bastante en función de las políticas de aprovisionamiento de cada marca. De momento, en España, no se prevé un problema de suministro de CO₂".

Tampoco muestran ningún tipo de alarmismo desde el sector de bebidas carbonatadas, de hecho, en una publicación reciente de la Asociación de Bebidas Refrescantes ANFABRA se afirma que el sector espera cerrar el año con un crecimiento del 5%.

Sin embargo, el mismo medio citado anteriormente también ha conseguido declaraciones que indican todo lo contrario. Una de las cerveceras más grandes del país les habría alertado que sí existe una falta de stock actualmente: "Estamos teniendo problemas de abastecimiento, pedimos una serie de unidades y nos están llegando menos".

Inflación de la cerveza

Aunque de momento la mayoría de los productores de cerveza españoles no prevén ningún problema de suministro, lo que sí se puede afirmar es que el precio de esta bebida que tanto consumimos en nuestro país se ha disparado en los últimos meses, alcanzando el máximo histórico de inflación de los últimos 20 años: más de 7%.

Para no influir en la costumbre de sus clientes de pedir cañas como si de vasos de agua se tratara, algunos bares han decidido mantener los precios, aunque esto suponga no tener margen de beneficio. Esta situación será insostenible en el tiempo, por lo que, aunque no lleguen a faltar provisiones de cerveza, pedir una copa de cerveza podría llegar a convertirse en todo un lujo.

