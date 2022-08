Así debes servir la cerveza para no sentirte hinchada

Entre las bebidas favoritas del verano, la cerveza es la clara ganadora. Gracias a sus variedades, cada cual puede encontrar la que mejor le vaya, aunque esto suele despertar intensos debates.

Están los que prefieren las cervezas rubias y las que son más de tostadas, los que odian las artesanales y los que las aman; o el peor de todos: los que quieren espuma y los que la detestan.

En este último debate, debemos hacer un pequeño inciso: la espuma es necesaria. Más allá de gustos, incluirla o no afecta a nuestro estómago y hasta que no sepamos cuál es la forma perfecta de servirla, no podremos considerarnos maestros cerveceros.

Cómo servir la cerveza para evitar la hinchazón estomacal

Tratando de resolver el misterio, hemos hallado la respuesta en Tik Tok. Gracias al experimento que ha llevado a cabo el usuario @cervezarrey, hemos descubierto la forma perfecta para tirar o servir una caña, una en la que la espuma está muy presente.

Para reducir las posibilidades de sufrir una gran hinchazón, es imprescindible seguir sus pasos. Para ello, coge el recipiente e inclínalo unos 70 grados. Vierte la cerveza de forma que el chorro golpee el centro del vaso, manteniendo la botella o lata en horizontal. Cuando quede poco contenido o esté cerca del borde, vierte el resto en vertical.

La que también cuenta el vídeo

El usuario trata de mostrarnos lo que ocurre al servir mal la cerveza, simulando la interacción entre esta y nuestro estómago con una servilleta de papel. Si inclinamos demasiado el vaso, no generamos espuma. Y este es el principal problema.

El resultado es claro: el primer vaso se mantiene casi intacto, pero en el segundo se produce una reacción muy diferente, ya que la espuma inexistente multiplica su tamaño. Pero, ¿cómo se traduce esto en nuestro cuerpo?

Qué le pasa a mi estómago si sirvo mal la cerveza

Si no hacemos espuma al tirar la cerveza, no sale ninguna parte del gas a la superficie, por lo que todo se queda retenido en el líquido. Esto puede tener un efecto contraproducente en el estómago, como vemos en el segundo vaso. El gas de la cerveza se forma en el órgano, uno que ya tiene gases de forma natural. Es precisamente ese exceso de gases lo que nos hace sentir hinchadas.

Una reacción necesaria

La cerveza es una bebida a la que se le incluye gas. Al fenómeno se lo conoce como carbonatación - o gasificación -, una reacción química que se da al disolver gas en un líquido, en este caso al disolver dióxido de carbono en cerveza.

Para que el gas que hemos introducido se mantenga, necesitamos crear presión, por ejemplo, con un tapón. Al destapar una botella o abrir una lata, el dióxido se eleva y se convierte en burbujas. A pesar de ser un proceso químico necesario para que muchas bebidas tengan el sabor esperado, no deja de incluir gas en nuestro estómago, por lo que el consumo de bebidas carbonatadas debe ser moderado.

Por qué debemos servir la cerveza con espuma

Además de contribuir a no sentir que tenemos un globo en nuestro abdomen, hay otro motivo esencial por el que deberías darle una oportunidad a la espuma. Esta es la encargada de preservar la mayoría de propiedades de esta bebida, sobre todo el aroma y el sabor, ya que en las burbujas reside la esencia. De todas formas, a pesar de estar tan rica, no debemos abusar de su consumo.

