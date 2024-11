Dormir con tu mascota: ¿buena o mala idea?

No hay discusión ninguna en el tema de que las mascotas son parte de la familia. Hay personas a las que no le gustan los animales en general, pero a quien los adora, tener una mascota en casa es todo un regalo. Y los perros y los gatos son los habitantes más comunes de las casas. Pero ¿dormir con ellos es sano?

Si has tenido o tienes un perro o un gato, no te extrañará esta pregunta en absoluto. Y es que, dormir con tu peludo es un placer que solo unos pocos conocen. Pero siempre han surgido muchas dudas sobre si esto es realmente beneficioso o no.

Desde Novamás, de acuerdo con un estudio realizado en 2013, vamos a analizar los pros y los contras de dormir con tu mascota. Porque compartir la cama no lo haces con cualquiera.

Aunque hay adiestradores que confirman que subir a tu mascota a tu cama puede ser negativo, ya que el animal se creerá que tiene los pantalones en la casa y, por tanto, que es el dueño, con una buena educación esto no tiene por qué ser así.

Para las personas, dormir con tu mascota puede ser extremadamente positivo. Pues los animales con los que compartes un vínculo te pueden generar una sensación de calma y seguridad en las horas de descanso.

Sobre todo, los animales de compañía son recomendables para aquellas personas que sufren ansiedad o insomnio. Está demostrado que mejoran la calidad del sueño de su dueño y, además, fortalece el vínculo entre el animal y la persona, creando un entorno afectivo que favorece la convivencia.

Un hombre durmiendo en plena naturaleza con su perro | iStock

Por este motivo, cada vez existen más centros médicos en los que se practica la terapia con perros, pues estos ayudan a las personas con problemas de salud mental. Está demostrado que un peludo siempre será un buen amigo del hombre.

Además, este estudio mencionado, ha demostrado que cuando las personas se enfrentan a un periodo de estrés o un momento clave en el que tienen que resolver un problema bajo presión, la presencia de su perro resultaba más útil para reducir esos niveles de estrés; más incluso que la presencia de un amigo o un familiar.

Los únicos inconvenientes que se han registrado, además de la suciedad que los animales pueden traer por pasear en la calle, son los movimientos que puedan hacer por la noche, interrumpiendo el sueño de su dueño o generando incomodidad.

Ahora, viendo los pros y los contras, y conociendo muy bien a tu mascota, será decisión tuya si das ese paso de dormir con ella o no. Evaluar la situación y las circunstancias de cada familia, dueño o animal es un trabajo personal.