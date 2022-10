¿Te disculpas demasiado? Puede que este sea el motivo

Lo siento, disculpa, perdón, hay personas que pasan el día lamentándose y pidiendo perdón aunque no necesariamente hayan hecho algo malo. Lo dicen ya de forma automática ya que lo tienen totalmente interiorizado. Sin embargo, esta conducta denota inseguridad en uno mismo.

Según la psicoterapeuta Beverly Engel en su libro, 'The Power of an Apology' pedir perdón continuamente es tan malo como halagar desmesuradamente, quizá se piense que se está mostrando como una persona amable o cariñosa, sin embargo, el mensaje que envía es una falta de confianza. Esta actitud incluso puede incitar a que algunas personas te traten mal o abusen de ti.

Probablemente disculparse muy a menudo puede ser un signo de miedo al conflicto, pero a veces, en estos casos no estamos dando una disculpa sincera, sino para evitar la discusión. Un estudio demostró que pedir perdón cuando se está rechazando algo o alguien, puede incluso hacer sentir peor a la otra persona, ya que se ve obligada a perdonar antes de sentir que tiene la necesidad de perdonar. Por tanto, es mejor disculparse cuando hay un arrepentimiento real.

Cómo explicaba también la psicóloga Elisabet Aulet, a veces cuesta perdonar cuando nos han hecho daño. "perdonar implica asumir el daño que he causado al otro y asumir esa parte de mí que no me gusta ver porque no la controlo, no está socialmente aceptada, porque no me gusta haber actuado así" Además señala que si el perdón es real: "es muy reparador, muestra madurez y seguridad personal".

Cómo evitar pedir perdón habitualmente

Si tienes muy interiorizado el pedir disculpas por todo, es probable que te cueste intentar hacerlo con menos frecuencia. Para ello hay que trabajar la asertividad y perder el miedo a expresar lo que pensamos.

En primer lugar deberías ser consciente de las situaciones a tu alrededor y si realmente la situación se merece una disculpa o no. Hay que saber reconocer los errores y cuando una disculpa es necesaria.

