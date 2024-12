La dieta de la longevidad: los alimentos que podrían hacerte vivir más años, según la ciencia

La clave para una vida más larga y saludable está en lo que comes. Varias investigaciones científicas destacan que una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales, frutos secos y alimentos fermentados no solo mejora la salud, sino que también reduce el riesgo de enfermedades crónicas y aumenta la longevidad.

Personas alimentándose | iStock

Una dieta saludable es uno de los pilares fundamentales para prolongar la esperanza de vida, y la ciencia sigue arrojando luz sobre los alimentos que marcan la diferencia.

Según un estudio publicado en The British Medical Journal, un mayor consumo de frutas y verduras está directamente relacionado con una menor incidencia de enfermedades cardíacas, cáncer y una reducción en la mortalidad general.

Alimentos con fibra: ¿Crees que sabes lo que comes? | Pexels

Estas conclusiones se fortalecen con otro trabajo en el mismo medio, que resalta que las legumbres, como lentejas, garbanzos y alubias, son esenciales para mantener la longevidad gracias a sus propiedades antioxidantes y su capacidad para regular los niveles de glucosa.

Por otro lado, los granos integrales destacan como aliados en la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 debido a su alto contenido en fibra.

Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association ha concluido que su consumo habitual se asocia con un menor riesgo de mortalidad, lo que los convierte en una elección imprescindible para una dieta equilibrada.

El aceite de oliva virgen extra, un componente esencial de la dieta mediterránea, también ha demostrado su papel en la promoción de la longevidad. Según una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, el consumo regular de este alimento disminuye significativamente el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, respiratorias y cáncer.

Aceite de oliva | iStock

Además, los frutos secos, en especial las nueces, han sido objeto de numerosos estudios debido a sus beneficios únicos. Un trabajo liderado por investigadores de Harvard y publicado en la National Library of Medicine concluye que su consumo regular no solo mejora la salud en general, sino que también se asocia con una mayor esperanza de vida.

Por último, los alimentos fermentados como el kéfir, el yogur y el chucrut han ganado protagonismo gracias a su impacto en la salud intestinal. Un estudio publicado en Cell respalda que estos alimentos, ricos en probióticos, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la salud general, lo que se traduce en una vida más larga y saludable.

¿Qué es el kéfir y por qué es más caro que el yogur? | iStock

Estas investigaciones resaltan que adoptar una dieta basada en alimentos frescos, naturales y ricos en nutrientes no solo mejora nuestra calidad de vida en el presente, sino que también puede alargarla. Hacer pequeños cambios en lo que comemos cada día podría ser la clave para disfrutar de más años llenos de salud y bienestar.