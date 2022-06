¿Cuánto rato puedo tomar el sol al día sin que sea malo para mi piel?

Una de nuestras actividades favoritas del verano es tumbarnos al sol durante horas, escuchando nuestra música favorita o leyendo ese libro que nos tiene tan enganchadas, para después vernos "recompensadas" con una piel más bronceada que nos haga sentir más guapas. Si a eso le sumamos un mar o piscina al lado para poder ir refrescándonos, firmamos sin pensarlo ni un segundo.

Pero la realidad es que cualquier exposición solar puede ser muy perjudicial para nuestra piel y derivar, al cabo de los años, en envejecimiento prematuro, manchas o, en el peor de los casos, cáncer de piel.

Entonces, ¿existe un tiempo recomendado para poder tomar el sol sin que sea peligroso? ¿Cómo debemos hacerlo? Todo esto y mucho más es lo que le hemos preguntado al Doctor Sebastian Podlipnik, dermatólogo e investigador en el Hospital Clínic de Barcelona.

Aplicándonos protector solar de forma correcta: ¿Cuánto rato podemos tomar el sol al día sin que sea perjudicial para nuestra piel?

No existe una cantidad de tiempo que podamos exponernos al sol de forma segura. Ya que sabemos que cualquier tipo de exposición solar va a empezar a inducir el bronceado, en consecuencia de la radiación ultravioleta.

Cualquier rayo ultravioleta que nos toque el cuerpo, que nos vaya bronceando, va a ser perjudicial para la piel a largo plazo. Por lo tanto, cada vez que nos exponemos al sol e iniciamos el proceso de bronceado, sabemos que este daño se irá acumulando en nuestra piel de forma progresiva para que en el futuro se manifieste como arrugas, manchas en la cara, manchitas blancas que aparecen en los brazos y en las piernas, y en los peores casos, cáncer de piel.

Entonces, ¿no debemos tomar el sol nunca?

Como dermatólogo, no recomiendo broncearte o tomar el sol de manera activa. Sí que está bien hacer todas las actividades como ir a la playa o la montaña, hacer trekking, pero siempre protegiéndonos del sol y sin que broncearnos sea un objetivo.

¿Cómo es una correcta aplicación de protector solar?

Realmente no conozco a nadie que utilice la protección solar de modo adecuado. La protección solar se logra una cierta cantidad de la crema solar y esta cantidad corresponde, por ejemplo, a un vaso de chupito a repartir por todo el cuerpo.

La idea es aplicarlo unos 15 minutos antes de la exposición solar y repetir cada 2 horas. Más frecuentemente si estamos haciendo actividades al aire libre o en el agua. Además, siempre recomendamos que los protectores sean resistentes al agua, ya que nos permiten hasta 80 minutos de protección, según indique el producto.

El problema es que nadie usa la cantidad suficiente que indica el envase y en segundo lugar, nadie lo repite de forma adecuada. Si lo hiciéramos así, conseguiríamos ese SPF 50 o 30, que es el que nos permitiría evitar, hasta 50 veces más, una quemadura solar. Pero no significa que nos proteja del sol completamente ni que sea tampoco una pantalla completa. Estos conceptos no deberían existir.

En el caso de encontrarnos en un apuro y no tener crema de sol a mano, ¿qué debemos hacer?

No debemos exponernos al sol si no estamos protegidos. En un caso de apuro como el que me comentas, la idea es que utilices gorras, gafas, camisa de manga larga. Que te protejas del sol de forma física.

¿Las personas con la piel más oscura pueden estar más rato expuestas al sol?

Es verdad que tener más melanina o la piel más morena, o negra incluso, implica un poco de protección solar. Esta protección puede equivaler a un SPF del 12 al 4. Además, es cierto que la incidencia de cáncer de piel es mucho menor en la gente de fototipos más altos.

Sin embargo, sí que se produce de forma crónica un fotoenvejecimiento de la piel de estar personas. Por lo tanto, es muy importante también en pieles oscuras protegerse del sol.

¿Es importante aplicar lociones after sun después de la exposición solar?

Primero debemos intentar evitar la exposición solar, pero, si ya la hemos hecho y tenemos alguna secuela o consecuencia de la exposición solar, sí que es recomendable aplicar lociones after sun o cremas hidratantes. La idea es que nuestra piel, que está en estado de inflamación, pueda recuperarse de manera más rápida.

