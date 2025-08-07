Cosas raras, útiles y baratas que tiene Natalia Palacios en su casa

La influencer malagueña Natalia Palacios hace ya unos cuantos meses que se compró una casa junto a su novio Carliyo, también creador de contenido. Una vivienda que poco a poco han ido convirtiendo en hogar, con muebles y decoraciones que han elegido con cariño.

Este proceso de independizarse la ha llevado a hacer muchas compras, las cuales ha compartido con sus más de 700 mil seguidores a través de sus redes sociales. En uno de los últimos vídeos nos comparte cosas raras, útiles y baratas que ha comprado en Temu.

Huevera deslizante

Lo primero que Natalia nos muestra es su nueva huevera deslizante. Lo más destacable es que es un recipiente estrecho, distribución que ayuda considerablemente a no ocupar demasiado espacio en la nevera.

Además, cuenta con dos pisos y una rampa deslizante que ayuda a que los huevos siempre estén a mano. Tiene una capacidad de entre 12 y 14 huevos, dependiendo del tamaño de estos. Desde luego que es una opción ideal si quieres ganar espacio de almacenamiento.

Perchas de 4 niveles

Otra de las utilidades que nos muestra Natalia en su haul del hogar, son las perchas de 4 niveles: ideales para optimizar espacio en el armario. Y es que consiste en una sola percha con 4 espacios para colgar lo que necesites. La influencer lo utiliza para pantalones cortos y faldas.

Desde luego que es una opción ideal para mantener ordenado el espacio y poder ver todas las prendas que tienes. Es perfecto para despertarte cada mañana y barajar todas las opciones de partes de abajo que tienes.

Palo para colgar las perchas

Siguiendo con cosas útiles para el armario, Natalia nos enseña una varilla larga con un extremo en forma de tenedor. Este artilugio sirve para subir las perchas si tienes un perchero muy alto.

Escurridor de platos

Abrimos paso a los utensilios para la limpieza de la casa. Y empezamos con este escurridor de fregado de dos pisos y con muchos separadores. Está pensado para tener un espacio para cada uno de los elementos de una vajilla.

Lo más interesante de este producto es que tiene un conducto tipo desagüe para que toda el agua escurrida de los platos y demás vaya a parar directamente al fregadero. Con este escurridor te aseguras tener una cocina limpia y, sobre todo, ordenada.

Limpiador de perfiles de ventanas

El último producto que nos enseña Natalia es un limpiador de perfiles de ventana. Una especie de bayeta con cortes para que pueda acceder a todos los refilones de cada una de las ventanas del hogar.

Es una idea perfecta para mantener limpias todas las ventanas del hogar, especialmente las que son exteriores, que acostumbran a ser las que más se ensucian. A pesar del triunfo de este producto, hay algunas valoraciones negativas que discrepan en su eficacia.