¿Manchas de pegamento en la ropa? Trucos caseros para eliminarlas sin estropear los tejidos

Que una gota de pegamento acabe posada en tu camiseta o pantalón puede parecer una faena, pero no te preocupes, son cosas que pasan. Existen métodos caseros y económicos que te ayudarán a deshacerte de la mancha sin dañar el tejido.

Uno de los más efectivos es combinar el infalible vinagre blanco con bicarbonato de sodio. Bastará con aplicar el vinagre directamente sobre la mancha, dejarlo actuar por unos minutos, espolvorear el bicarbonato por encima y frotarlo todo suavemente con un cepillo. Después, lava la prenda con agua caliente y verás cómo mejora el resultado.

Bicarbonato de Sodio | iStock

Otro truco es meter la prenda afectada en el congelador durante un par de horas. El frío endurecerá la mancha, reduciendo su adherencia pegajosa, lo que te permitirá desprenderla más fácilmente raspándola con el borde de una cuchara.

Si no, puedes recurrir al aceite de oliva o un lubricante en aerosol, que funcionarán como disolventes. Aplica una pequeña cantidad sobre la mancha y deja que actúe durante unos minutos antes de retirarlo, frota con un paño o cepillo antes de lavar la prenda como lo harías habitualmente. Eso sí, haz primero una prueba en una zona pequeña, para asegurarte de que no dañará el tejido ni dejará manchas.

Pegamento para madera | Pixabay

Para algunos tipos de pegamento líquido, también puede funcionar el detergente para platos, sólo déjalo actuar, frota y enjuaga.

Igual gracias a estos consejos evitas tirar más de una prenda. Ahora ya sabes cómo eliminar las manchas de ese potente pegamento que pensaste que nunca desaparecería.