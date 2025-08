Natalia Palacios enseña cómo ha decorado la entrada de su nueva casa en Málaga: el antes y el después

Natalia Palacios es una influencer malagueña que se ha hecho viral por su autenticidad, humor y estilo natural, conquistando a miles de personas en TikTok e Instagram con contenido fresco y cercano.

La influencer junto a su actual prometido Carliyo, también influencer, hace unos meses dieron un gran paso juntos: se compraron su propia casa en Málaga. Una vivienda que ahora están decorando a su gusto y con mucho estilo.

Natalia está compartiendo todo el proceso a través de sus redes sociales, invitándolos a participar en decisiones como colores, distribución y estilo, convirtiendo su nuevo hogar en un proyecto colaborativo y muy cercano con su comunidad. Lo último que ha compartido ha sido el antes y el después la decoración de la entrada, con todo el mobiliario de Sklum.

Sobre el espacio y el sofá

Este espacio que Natalia nos muestra en el vídeo es la entrada a su nueva casa, "un espacio super amplio", según afirma la influencer. Además, tiene una chimenea, lo que le da un toque clásico pero con personalidad. "Me sabía mal que fuera solo una zona de paso", aclara.

La malagueña explica que "quería un sofá estilo chill out, no un señor sofá", pero la jugada no le ha salido como esperaba. Y es que no miró bien las medidas, así que la pareja ha tenido que redistribuir el sillón auxiliar, colocándolo seguidamente del sofá, un sitio que no les acaba de dar el peso.

Sofá y sillón Grande en beige | Sklum

Y en el espacio de entre el sofá y el sillón, han colocado una "lámpara preciosa". Así es, una lámpara de pie, en color blanco y con detalles en el mismo palo: unas redondas que le dan cuerpo y personalidad.

Lámpara de pie Alieta | Sklum

Los muebles

Aparte del sofá y el sillón, la pareja de influencers ha colocado algún mueble más. El que se lleva toda la atención es una mesita baja de madera, con algunas decoraciones talladas. "Creo que representa exactamente el estilo que quiero que tenga nuestra casa, un poco atemporal y clásico", expresa Natalia.

Mesa de centro en madera de Mango Taraz | Sklum

Para darle un toque de color a la estancia, han añadido una alfombra. Un elemento que a Natalia le hacía ilusión pero a Carliyo parece que no tanto: "momento de discordia porque a Carlos le parece horrible", cuenta entre risas la influencer.

Alfombra Demir | Sklum

Con esto, aún les queda una pared vacía, la que acompaña a la chimenea. Pero ya nos han hecho un adelanto, y es que ahí irá "un precioso mueble recibidor con espejo" que le acabará de dar el toque al espacio.

Últimos retoques

Uno de los últimos detalles para aportar aún más color y hacer de la entrada un sitio muy acogedor, es que Natalia y Carlos han añadido un poco de verde falso, ya que "regar no lo llevo muy bien", afirma la creadora de contenido.

Y ahora sí, el último elemento decorativo que han puesto es la lámpara de techo: "Una de las más bonitas que he visto en mi vida", relata la influencer. Y es que asegura que las querría poner en toda la casa, hasta repetidas por 20.

Lámpara de techo Patraix | Sklum

Pero aunque la pareja muestre tantos avances por redes sociales, Natalia ha reconocido que todavía les queda mucho trabajo: "Aún nos quedan un montón de cosas como las cortinas, el mueble que he contado, y el resto de la casa que está manga por hombros".

Aún así, reconoce que "está siendo un proceso muy chulo" y que prefiere hacerlo "poco a poco a comprar cosas por comprar". Así pues, estaremos pendientes de los avances de todas las estancias de Natalia y Carlos, una casa que ya es hogar.