CLAVES PARA ENTENDERLO
Tipos de flujo vaginal: aprende a saber cuándo da señales de alerta
A lo largo del mes, el flujo vaginal puede cambiar de aspecto, textura o cantidad sin que exista ningún problema de salud. Entender cómo varía a lo largo del ciclo y qué señales conviene vigilar puede ayudarte a interpretar mejor lo que ocurre en tu cuerpo.
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El flujo vaginal es una de las dudas más frecuentes en consulta. Es importante reconocer qué patrones de flujo son normales y cuáles no, ya que el poder entender qué hace tu cuerpo en cada momento ahorra muchos dolores de cabeza innecesarios.
¿Qué flujo es normal?
A lo largo del ciclo menstrual, el flujo cambia, y eso es fisiológico. En la primera fase del ciclo, la fase folicular, es habitual ver un flujo cremoso o blanquecino. Es la señal de que el cuerpo está en su proceso de preparación que dará paso a la siguiente fase.
Cuando se acerca la ovulación, el flujo se transforma: se vuelve más transparente, gelatinoso y muchas veces adopta el nombre de "clara de huevo". Este es el flujo más conocido: es el que mejor facilita la movilidad de los espermatozoides, por lo que resulta ideal si se está buscando un embarazo.
Existe también un flujo rosado o levemente teñido de sangre que puede aparecer en los días previos o posteriores a la menstruación, siendo totalmente normal. Este flujo es producido por pequeñas variaciones hormonales y, si es transitorio y no acompaña a todos los ciclos, no debe preocuparte.
Cuándo sí hay que prestar atención
El flujo que tiene una textura similar al yogur, espeso y grumoso, suele indicar una candidiasis, es decir, una infección por el hongo Cándida (siendo la especie más común la Cándida Albicans).
Lo importante aquí es el contexto: si no hay picor, escozor ni molestia, puede ser simplemente una variación de la flora vaginal habitual y no requerir tratamiento. Pero si se acompaña de síntomas molestos, sí necesita un antifúngico.
El tipo de flujo que debe generar una consulta rápida es el que tiene un tono verdoso o grisáceo y, sobre todo, el que presenta un olor fuerte y desagradable, a veces descrito como "pescado podrido" y a veces incluso también acompañado de síntomas como la fiebre, mal estar general o dolor abdominal intenso.
Esa combinación apunta a una infección bacteriana, que requiere cultivo y tratamiento antibiótico específico. No es algo que deba ignorarse ni tratarse con remedios caseros.
La clave: contexto y síntomas
La textura o el color del flujo por sí solos no son suficientes para hacer un diagnóstico. Lo que realmente orienta es la combinación: cómo huele, si produce molestias, en qué momento del ciclo aparece y si ha habido algún cambio reciente.
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Conocer tu flujo habitual es la mejor herramienta para detectar cuando algo ha cambiado de verdad.
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