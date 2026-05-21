Tipos de flujo vaginal: aprende a saber cuándo da señales de alerta

El flujo vaginal es una de las dudas más frecuentes en consulta. Es importante reconocer qué patrones de flujo son normales y cuáles no, ya que el poder entender qué hace tu cuerpo en cada momento ahorra muchos dolores de cabeza innecesarios.

¿Qué flujo es normal?

A lo largo del ciclo menstrual, el flujo cambia, y eso es fisiológico. En la primera fase del ciclo, la fase folicular, es habitual ver un flujo cremoso o blanquecino. Es la señal de que el cuerpo está en su proceso de preparación que dará paso a la siguiente fase.

Cuando se acerca la ovulación, el flujo se transforma: se vuelve más transparente, gelatinoso y muchas veces adopta el nombre de "clara de huevo". Este es el flujo más conocido: es el que mejor facilita la movilidad de los espermatozoides, por lo que resulta ideal si se está buscando un embarazo.

Existe también un flujo rosado o levemente teñido de sangre que puede aparecer en los días previos o posteriores a la menstruación, siendo totalmente normal. Este flujo es producido por pequeñas variaciones hormonales y, si es transitorio y no acompaña a todos los ciclos, no debe preocuparte.

Mujer en la consulta de la ginecóloga | Magnific

Cuándo sí hay que prestar atención

El flujo que tiene una textura similar al yogur, espeso y grumoso, suele indicar una candidiasis, es decir, una infección por el hongo Cándida (siendo la especie más común la Cándida Albicans).

Lo importante aquí es el contexto: si no hay picor, escozor ni molestia, puede ser simplemente una variación de la flora vaginal habitual y no requerir tratamiento. Pero si se acompaña de síntomas molestos, sí necesita un antifúngico.

El tipo de flujo que debe generar una consulta rápida es el que tiene un tono verdoso o grisáceo y, sobre todo, el que presenta un olor fuerte y desagradable, a veces descrito como "pescado podrido" y a veces incluso también acompañado de síntomas como la fiebre, mal estar general o dolor abdominal intenso.

Esa combinación apunta a una infección bacteriana, que requiere cultivo y tratamiento antibiótico específico. No es algo que deba ignorarse ni tratarse con remedios caseros.

La clave: contexto y síntomas

La textura o el color del flujo por sí solos no son suficientes para hacer un diagnóstico. Lo que realmente orienta es la combinación: cómo huele, si produce molestias, en qué momento del ciclo aparece y si ha habido algún cambio reciente.

Conocer tu flujo habitual es la mejor herramienta para detectar cuando algo ha cambiado de verdad.