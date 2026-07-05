Cómo evitar un desmayo por calor y cómo actuar si ocurre

El riesgo de sufrir mareos, bajadas de tensión y pérdidas de conocimiento se dispara en verano. No es ninguna tontería: el año pasado el calor provocó 3.832 muertes en España, una cifra superior a la de los accidentes de tráfico. Y el problema no es solo el termómetro; detrás de estos sustos hay una mezcla de factores diarios: deshidratación, deporte a deshoras o el uso de ciertos fármacos.

Piluca Barrau, farmacéutica y divulgadora sanitaria, explica, de forma sencilla y para que lo entendamos, que el síncope por calor ocurre cuando el cerebro se queda sin suficiente flujo sanguíneo unos segundos debido a un desplome de la presión arterial. "El síncope no suele avisar. Muchas veces la persona simplemente nota un mareo, visión borrosa o sensación de debilidad y, en cuestión de segundos, pierde el conocimiento. Lo preocupante es que gran parte de los factores que lo provocan son evitables", advierte.

Mujer sufriendo un golpe de calor | iStock

Las 5 claves para proteger tu cuerpo frente al calor

1. El efecto del calor en tus arterias

Con el calor, el cuerpo intenta enfriarse mandando más sangre hacia la piel. Esto dilata los vasos sanguíneos y tira la tensión por los suelos. Si encima bebes poca agua, el desmayo está servido. "Muchas personas piensan que solo les afecta el calor extremo, pero basta una combinación de altas temperaturas y una hidratación insuficiente para desencadenar un episodio de síncope", detalla la farmacéutica.

2. Medicamentos que juegan en contra

Ojo con el botiquín. Los diuréticos, antihipertensivos, betabloqueantes, ansiolíticos o algunos antidepresivos alteran la forma en que el cuerpo regula la temperatura y potencian las bajadas de tensión.

Conviene revisar la medicación con el médico o el farmacéutico antes de las vacaciones, sobre todo si eres mayor o tomas varias pastillas al día. "Nunca debemos suspender un tratamiento por nuestra cuenta, pero sí conviene saber cómo puede influir el calor en determinados medicamentos y qué precauciones debemos adoptar", recalca Barrau.

3. Cuidado con las sobremesas abundantes

Después de un atracón, la sangre se va directa al estómago para digerir. La presión arterial cae. Si a una comida copiosa le sumas calor, alcohol y te levantas rápido de la silla, el mareo es casi seguro. Los pacientes mayores o hipertensos son los que más deben vigilar el menú.

Golpe de calor | iStock

4. El peligro de entrenar bajo el sol

Hacer ejercicio a mediodía es jugársela. Los expertos piden evitar el deporte intenso entre las 11:00 y las 18:00 horas. Mejor madrugar o salir a última hora de la tarde.

Si entrenando notas dolor de cabeza, mareo, confusión, visión borrosa o debilidad extrema, para de inmediato y busca una sombra.

5. Los mayores de 65 años, en el punto de mira

Es el grupo más vulnerable por tres razones claras: tienen menos sensación de sed (se deshidratan sin darse cuenta), toman más medicación y su cuerpo tarda más en adaptarse a los cambios de temperatura. Hay que vigilarles de cerca.

Seño con golpe de calor | iStock

Cómo actuar si alguien se desmaya

Si tienes que atender a alguien que ha perdido el conocimiento por el calor, haz esto:

Mira si respira. Es lo primero.

Es lo primero. Túmbalo en el suelo y elévale las piernas para que la sangre vuelva al cerebro.

en el suelo y para que la sangre vuelva al cerebro. Llévalo a una zona fresca o con sombra . No le dejes solo.

. No le dejes solo. Llama a emergencias si tarda en reaccionar, despierta confundido o tiene la piel ardiendo y está desorientado (síntomas de un golpe de calor).

Para evitar el susto, quédate con estas tres normas: bebe agua aunque no tengas sed, huye del sol a mediodía y consulta si tus pastillas se llevan mal con el verano.