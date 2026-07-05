Cómo combatir la flacidez corporal después de perder peso rápido

Vivimos en una época en la que las pérdidas de peso exprés están a la orden del día. Ya sea por un cambio radical en el estilo de vida o por los nuevos tratamientos médicos de control de peso que inundan las alfombras rojas y las conversaciones de amigas, adelgazar rápido tiene una parte maravillosa. Sin embargo, este proceso esconde una consecuencia estética de la que cada vez se habla más: la temida flacidez corporal.

Al perder volumen en tiempo récord, es muy habitual notar que el abdomen se ve menos compacto, los brazos pierden su firmeza natural o los muslos se sienten más blanditos. Incluso aparece una textura fina y ligeramente arrugada que en el universo de la estética se conoce como "piel crepé".

Flacidez | Magnific

"La piel no siempre sigue el ritmo del cuerpo, sobre todo si no se hace ejercicio de fuerza", aclara Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica. "Cuando se pierde volumen en poco tiempo, la piel necesita acompañamiento". En la misma línea, Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, apunta que "la piel pierde parte del soporte que tenía debajo y por eso puede verse más floja o menos elástica".

La solución no pasa por milagros, sino por una estrategia inteligente en dos pasos.

Paso 1: Pulir la piel

El error más común cuando nos empieza a preocupar la falta de firmeza es ir corriendo a la tienda a por la crema reafirmante más potente del mercado y aplicarla sin más. Gran fallo. Una piel rugosa, apagada o saturada de células muertas no va a absorber los activos de la misma manera. Estarás tirando el dinero.

El protocolo ideal debe empezar siempre por una buena exfoliación, pero sin agredir el tejido. ¿Cómo exfoliar? "No se trata de rascar la piel, sino de renovarla con sentido y con ingredientes como la gluconolactona o el ácido fítico, exfoliantes químicos y amables", detalla González.

Al afinar la textura corporal mediante este proceso, el terreno queda completamente preparado y receptivo para absorber los productos que aplicaremos a continuación.

Exfoliación | Magnific

Paso 2: Activos potentes y masajes ascendentes

Una vez que la piel está pulida, llega el momento de atacar la flacidez de raíz. Para ver resultados reales no basta con usar una hidratante convencional; el secreto está en buscar fórmulas específicas que combinen ingredientes tensores.

A la hora de mirar las etiquetas de tus productos, estos son los activos clave que debes buscar:

Extracto de acacia negra: El aliado perfecto si te preocupa la "piel crepé", ya que ayuda a que la zona se vea mucho más lisa, tersa y confortable.

El aliado perfecto si te preocupa la "piel crepé", ya que ayuda a que la zona se vea mucho más lisa, tersa y confortable. Pro-NAD+ Complex: Un compuesto clave para mejorar visiblemente el tono y la firmeza.

Un compuesto clave para mejorar visiblemente el tono y la firmeza. Microalgas y proteína de arroz: Aportan esa apariencia tonificada y suave que tanto buscamos tras perder peso.

Flacidez | Magnific

Eso sí, las expertas coinciden en el veredicto final: la magia no existe. De nada sirve la mejor rutina cosmética del mundo si no somos constantes y si no la aplicamos realizando masajes con movimientos ascendentes en brazos, abdomen y muslos. La cosmética es el aliado perfecto, pero siempre sumará el doble si la acompañas de una buena nutrición y, sobre todo, de entrenamientos de fuerza.