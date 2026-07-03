Cómo desconectar de verdad en vacaciones: las cinco recomendaciones de los expertos

Siete de la mañana del primer día de vacaciones. Suena el despertador, aunque esta vez no el del trabajo, sino el de tus vacaciones. Toca hacer maletas, meter a los niños en el coche, conducir cuatro horas, llegar al hotel, hacer el check-in a toda prisa porque hay una reserva en el restaurante y, por la tarde, una excursión programada.

¿Te suena? Tras meses tachando días en el calendario, media España comete el mismo error nada más colgar el cartel de cerrado por vacaciones: convertir los días de descanso en una maratón de obligaciones y autoexigencia.

Los especialistas de la Clínica López Ibor han lanzado una advertencia clara sobre este fenómeno. Intentar aprovechar cada minuto del verano desde el primer segundo no solo no nos recupera, sino que puede disparar el agotamiento físico y mental.

Pareja planificando las vacaciones | Magnific

Una agenda llena

El problema principal está en que somos incapaces de frenar el ritmo frenético que arrastramos del año. Según explica José Luis García Alonso, psicólogo de la Clínica López Ibor: "Existe una presión creciente por aprovechar las vacaciones al máximo”.

"Queremos hacer todo aquello para lo que no hemos tenido tiempo durante el año, pero a veces terminamos trasladando a nuestro tiempo libre el mismo nivel de exigencia que mantenemos en nuestra vida cotidiana", explica el experto.

Mujer mayor disfrutando de las vacaciones | Magnific

Al final, las vacaciones dejan de ser un refugio de paz y se transforman en una lista de tareas pendientes llena de desplazamientos, horarios estrictos y compromisos.

A esto se le suma el síndrome del organizado, esa carga mental de planificar, cuadrar agendas y gestionar reservas que suele recaer en una sola persona del núcleo familiar o del grupo de amigos, provocando un desgaste previo. Por ello, los expertos insisten en la importancia de coresponsabilizarse y repartir las tareas de planificación.

Mujer de vacaciones leyendo | Magnific

5 claves para desconectar de verdad

Para evitar volver a la rutina sintiendo que necesitas otras vacaciones, los especialistas proponen cinco pautas indispensables:

No planificar al detalle : Deja espacio para la improvisación, no saber qué vas a hacer mañana es la mejor forma de descansar.

: Deja espacio para la improvisación, no saber qué vas a hacer mañana es la mejor forma de descansar. Bajar el ritmo de forma progresiva : No llenes el primer día de actividades, permítete un periodo de adaptación.

: No llenes el primer día de actividades, permítete un periodo de adaptación. Detox digital: Limita las notificaciones y el correo profesional, deja el móvil de empresa físicamente en tu puesto de trabajo antes de marcharte.

Mujer de vacaciones utilizando el móvil | Magnific

Placeres sin objetivos : Recupera actividades como leer, caminar o conversar por el simple hecho de disfrutar, no por rellenar el expediente del día.

: Recupera actividades como leer, caminar o conversar por el simple hecho de disfrutar, no por rellenar el expediente del día. Desterrar la culpa: El descanso es una necesidad biológica y de salud mental, no un premio que deba gestionarse con criterios de productividad.

Dos amigas preparadas para hacer una actividad de aventura durante sus vacaciones | Magnific

En un mundo obsesionado con el rendimiento constante, conviene recordar la reflexión con la que concluye el psicólogo de la Clínica López Ibor: "Las vacaciones no deberían convertirse en una carrera por aprovechar el tiempo".

Además, el especialista añade que "el verdadero objetivo es recuperar energía, bienestar y equilibrio emocional para afrontar el resto del año en mejores condiciones, valemos para mucho más que ser productivos".