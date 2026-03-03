No pongas nada: Colocar objetos sobre la nevera puede acortar su vida útil

Entras a la cocina y la misma escena se repite una y otra vez, aunque no quieras. La parte de arriba de la nevera está llena de cajas, tarros... cosas que sólo iban a estar ahí cinco minutos o un bol de frutas. Lo más curioso es que los dejas para un momento y se te olvida por completo que estaban ahí, pero la realidad es que no van a desaparecer del mapa. Aunque parezca un truco práctico, puede traer más problemas de los que piensas.

Colocar cosas sobre el refrigerador no es solo un tema estético, no sólo tienes que preocuparte de que haya demasiado en medio, también afecta directamente a su funcionamiento. Los frigoríficos están diseñados para expulsar el calor que genera el motor hacia el exterior. Si tapamos esa zona con objetos, el aparato cree que la temperatura es más alta y se pone a trabajar el doble de lo necesario para mantener el frío dentro. Lo peor es que ese esfuerzo extra acelera el desgaste del motor y puede acortar la vida útil del electrodoméstico.

Persona colocando menaje encima de la nevera | NovaMás

Pero hay otros problemas que quizá no habías pensado. La parte superior del frigorífico acumula polvo con facilidad y no es el lugar más higiénico para dejar la comida. El calor que desprende crea un clima cálido que puede provocar la proliferación de microorganismos en frutas o verduras, y hasta atraer insectos indeseados. El resultado no es nada rentable para las familias porque habrá más desgaste, menos vida útil y una factura de la luz que ha subido sin que nos demos cuenta.

La solución es lo más sencillo que puedes encontrar, dejar la zona despejada. Deshazte de lo que no necesitas, ordena a tu gusto la cocina de manera que quedes satisfecho y tengas todo a la vista y a tu alcance, puedes aplicar el método Konmari de Marie Kondo.