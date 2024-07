Cómo saber si has sido o eres una persona puente

Los conceptos de "persona puente" o "persona taller", que se han popularizado en redes sociales gracias a un podcast, hacen referencia a aquellas personas que ayudan a sus parejas a pasar a otra relación. Son una especie de intermediarias que reparan el corazón roto de sus parejas para que esa persona pueda comprometerse con otra. La persona puente se encarga de recoger todos los pedacitos de la ruptura anterior y juntarlos. Sana los traumas y se va por donde vino.

Las personas puente arreglan lo que está roto de sus parejas y, al curar esas heridas, lo dejan renovado y preparado para su siguiente relación. Es más, en esa nueva etapa se comportará y será como la persona puente hubiera querido.

Arreglar lo que otros rompieron

Tras el famoso refrán "un clavo saca a otro clavo", se esconden muchas personas puentes. Ayudan a otros a pasar página y a dejar atrás una etapa de su vida gracias a distintos aprendizajes y lecciones. Una inversión de tiempo y esfuerzo que puede generar frustración, advierten algunos profesionales de la salud mental, ya que cuando el otro atraviese la pasarela para ir a su siguiente relación siendo una versión mejorada, la persona puente puede sentirse engañada.

La artista Mamen Díaz –@mamen__diaz en Instagram– tiene varias obras en su perfil donde ilustra lo que es ser una persona puente. "Mi impresión es que todas las personas puente hacemos un trabajo social que debería estar remunerado. A su vez, siento un gran agradecimiento a todas las ex parejas/personas puentes que moldearon en el bien a todas las personas buenas que me he encontrado en la vida", explicó la ilustradora en una entrevista.

¿Soy una persona puente?

Cada relación es un mundo y no hay una regla escrita, pero sí que puedes fijarte en algunas señales que te darán pistas sobre si eres o has sido una persona puente:

Tu pareja no quiere comprometerse y te da largas en aspectos como: irse a vivir juntos, conocer a los padres, estar con sus amigos…

en aspectos como: irse a vivir juntos, conocer a los padres, estar con sus amigos… Nunca hacéis planes a largo plazo y lo máximo que tenéis planeado es el fin de semana que viene.

y lo máximo que tenéis planeado es el fin de semana que viene. Rara vez habla de su exparej a, como si no existiera.

a, como si no existiera. Sientes una necesidad de curar sus heridas y cambiarlo.

Si has respondido a todo sí, es probable que seas una persona puente.

Las ventajas de ser una persona puente

Es posible que no lo parezca, pero ser una persona puente puede tener sus ventajas o, mejor dicho, aprendizajes. Cada experiencia, por dolorosa que sea, trae consigo valiosas enseñanzas y no todas las relaciones con una persona puente son tóxicas; es posible que tu pareja haya sido honesta y clara en sus intenciones de no comprometerse.

Los expertos aseguran que, mientras estamos en una relación de pareja, todo lo invertido puede ser beneficio. El esfuerzo por lograr cambios necesarios es positivo, porque hemos trabajado activamente para satisfacer nuestras necesidades. Incluso es posible que la otra persona haya escuchado y modificado aspectos importantes para nosotros.

En definitiva, hemos trabajado para que la relación funcionara, aunque al final no haya sido así. La honestidad y la comunicación fluida son esenciales en cualquier relación y si tienes dudas o inseguridades, ya sea por heridas pasadas o por otras razones, es crucial que se las comuniques a tu pareja. Así, le das la oportunidad de decidir si quiere quedarse o no.

El camino hacia relaciones saludables

Ser una persona puente puede ser doloroso, pero también es una oportunidad para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Aprender del pasado para transformar esta experiencia en una fuente de fortaleza y sabiduría de cara a relaciones futuras.