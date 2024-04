Ghosting: ¿Qué es y por qué hay gente que lo hace?

El término ghosting es una palabra moderna y coloquial que se refiere a cortar toda comunicación con otra persona de forma abrupta y sin ningún tipo de justificación ni explicación. Viene de la palabra ghost en inglés, que significa fantasma, porque el que hace ghosting desaparece para la otra persona como si fuera un espectro.

Se trata de una conducta que genera mucho malestar en la persona que lo sufre porque debe lidiar de repente, no solo con un proceso de duelo (por la pérdida de la persona que de forma abrupta desaparece), sino también con una serie de emociones desagradables como la culpa, la inseguridad o, incluso, la frustración u obsesión.

Mujer mirando el móvil | Pexels

¿Qué hay detrás del ghosting?

Cuando nos hacen ghosting nos surgen miles de preguntas buscando respuestas a distintos porqués. Nos cuesta comprender la causa de lo que ha sucedido y nos preguntamos qué le pasa a esa persona con nosotros para haber actuado así. A continuación, se describen distintas razones que explican por qué una persona realiza ghosting:

Evitación: Muchas personas utilizan la evitación como mecanismo de defensa ante situaciones que le generan malestar, como, por ejemplo, poner un límite o expresar algún tipo de inconformidad por miedo a crear un conflicto. De esta forma, en una relación de dos personas (de amistad, de pareja o de cualquier tipo) una puede pensar que todo marcha viento en popa, cuando la otra persona realmente está pensando en el momento en el que va a romper porque no está conforme. Para la persona que piensa que va todo bien, la ruptura representa un choque emocional muy fuerte porque no se lo espera. Se trata de una situación en la que el que está haciendo algo que hace sentir al otro incómodo, no tiene la oportunidad de corregirlo porque nunca se le llega a verbalizar.

Mala gestión emocional: Algunas personas no saben lidiar con emociones como el enfado, la frustración, los celos o la ansiedad. Estos son algunos ejemplos de emociones que pueden surgir al principio con más facilidad en una relación. Este tipo de personas se asustan incluso de sí mismas cuando sienten estas emociones y prefieren alejarse antes de aprender a gestionar y comunicar lo que les está sucediendo. Además, esta situación puede agravarse, generando en ellos también vergüenza y provocando, en consecuencia, que tengan más ganas todavía de irse lejos y desaparecer. Esto puede suceder incluso cuando la otra persona le importa mucho al que hace ghosting porque por miedo al rechazo o al fracaso, prefieren salir de la partida.

Falta de madurez y empatía: Otra razón que puede llevar a una persona a hacer ghosting es que le resulta sencilla esa solución para romper una relación porque no está teniendo en cuenta las emociones de la otra persona. En este caso, el que realiza ghosting estaría mostrando una gran falta de madurez y también de empatía hacia la otra persona. No se da cuenta del sufrimiento que puede causar. A veces, las personas que actúan así han vivido también ghosting hacia ellas mismas y lo han normalizado.

Falta de importancia: Por último, puede darse el caso de que una persona se haya dejado llevar en una relación y de repente se haya visto en un camino muy avanzado en el que se haya sentido incómodo al proponer retroceder. En estos casos la persona que hace ghosting parece que no le ha dado tanta importancia a la relación como el otro.

Hombre solo en casa | Pexels

Es importante que no nos culpabilicemos ni busquemos explicaciones repasando todas las vivencias con esa persona en nuestra mente, ya que no vamos a lograr llegar a ningún sitio. Lo máximo que podemos hacer para prevenir estas situaciones es potenciar la comunicación para saber cómo se encuentra el otro y para trasladar también cómo nos encontramos nosotros, pero no podemos controlar cómo se comporta la otra persona con nosotros.

También es importante tener en cuenta que acciones como hacer contacto cero no es ghosting, sobre todo, si previamente se ha cerrado la relación de forma apropiada. Hacer contacto cero es una forma muy recomendada para llevar una ruptura, sobre todo si nos han hecho ghosting.