Cómo quitar las manchas de crema solar en bañadores y bikinis

Los bañadores y bikinis suelen ser prendas difíciles de conservar en buen estado de un año para el otro. Les damos un uso muy intenso en un corto periodo de tiempo que implica roces, lavados constantes que desgastan los tejidos y gomas que se dan de sí tras el guardado.

Por si fuera poco, muchos protectores solares también dejan huella en las prendas de baño. Se trata de manchas marronáceas que a menudo se quedan en la parte del escote y que, además, son muy difíciles de quitar.

Si ya lo has intentado todo y no has conseguido quitar las manchas de crema en los tejidos, sabemos cómo conseguirlo.

Productos para quitar manchas de crema

Si eres una usuaria habitual de las redes sociales y amante de los trucos para quitar manchas, seguro que sabes quién es @la_ordenatriz. En su cuenta de Instagram esta influencer del hogar se sabe todos los trucos habidos y por haber para quitar cualquier tipo de mancha en (casi) cualquier lugar.

Ya hablamos en NovaMás de sus trucos para quitar manchas a base de laca y matamosquitos, dos de sus grandes aliados. En esta ocasión, el protagonista es el jabón en escamas, gracias al cual las manchas de protector solar desaparecen de bikinis y bañadores y en cualquier otra prenda.

Cómo quitar manchas de crema en la ropa

Para quitar este tipo de manchas @la_ordenatriz ha publicado su receta infalible:

2 cucharadas de jabón en escamas.

1 cucharada de percarbonato.

Un vaso de agua muy caliente.

Se trata de mezclar estos 3 ingredientes hasta que se forme una especie de pasta o gelatina que habrá que aplicar directamente sobre la mancha. Una vez hayamos impregnado la parte de la prenda manchada, lo dejaremos actuar media hora. Luego, lo aclararemos bien a mano para retirar el jabón.

Se trata de una receta de limpieza sencilla y muy eficaz que podemos aplicar también en otro tipo de manchas. De hecho, @la_ordenatriz siempre recomienda tener estos productos en casa porque son unos grandes quitamanchas.

El jabón en escamas no es fácil de encontrar en cualquier supermercado. En Mercadona, sí que tienen y en tiendas de productos de limpieza a granel, también.

Cómo cuidar las prendas de baño

Además de quitar con cuidado las manchas, las prendas de baño requieren de un mimo especial debido a su licra. Se pueden lavar a máquina como cualquier prenda, pero es muy importante que esté bien seca cuando la vayamos a guardar.

Para su conservación perfecta hay que evitar guardarlos húmedos y en bolsas de plástico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Cómo eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca