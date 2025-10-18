¿Por qué te crecen los pies en el embarazo? Todo se debe a una hormona

Quedarse embarazada desencadena una gran cantidad de síntomas y efectos secundarios que pensamos que no tienen nada que ver con el proceso de dar vida a un pequeño ser humano.

Este es el caso del aumento de talla de pie. Sí, lo has leído bien. A una gran cantidad de mujeres le crece el pie durante el embarazo, habiendo la gran posibilidad de que se quede así por el resto de su vida.

Para poder explicar y entender bien esta causa contamos con David Callejo, médico y divulgador científico, que, a través de un vídeo en su perfil de Instagram, afirma que la hinchazón de pies se debe a que "tu cuerpo quiere facilitarte el parto". Te lo contamos todo en este artículo.

La causa de que crezca el pie

La hinchazón y crecimiento de pie durante el embarazo está directamente relacionado con una hormona: la relaxina. Según relata el doctor Callejo, "es una hormona que va a hacer más flexibles los ligamentos y las articulaciones para facilitar el parto".

Pero, ¿cómo puede llegar a afectar a los pies? Pues el experto nos lo cuenta: "Durante el embarazo liberas relaxina, una hormona que va a hacer más flexibles los ligamentos y las articulaciones para facilitar el parto".

Mujer embarazada mirándose los pies | Freepik

Hasta aquí todo bien, esta maravillosa hormona facilita que el parto sea más sencillo. Pero, ¿dónde entran los pies en esta ecuación? Según el profesional, "el problema es que esa misma relaxina también actúa sobre el pie". Entonces, "eso va a hacer que el arco plantar se aplane y que el pie se haga más largo y más ancho", aclara.

Qué dicen los estudios

Pero este suceso no se sustenta únicamente por la experiencia que cuentan algunas mujeres embarazadas a sus conocidos más próximos. Sino que este hecho ha sido estudiado científicamente por expertos.

El doctor Callejo explica que "tenemos estudios que dicen que hasta el 70% de las mujeres acaban con un número de pie más alto después del primer embarazo". Además, añade que los estudios revelan que "no siempre vuelve al tamaño original".

Embarazada en posición de mariposa | Freepik

Nuevos zapatos

Ahora ya sabes que no hay de qué preocuparse si notas que tu pie crece durante el embarazo, es un proceso muy común. Lo único que hará este fenómeno es que tengas que renovar tu armario de zapatos, pudiendo aprovechar para hacerte con las mejores tendencias del momento.

El experto expresa que "si notas que tus zapatos favoritos te aprietan, es solo que tu cuerpo se está adaptando para traer una nueva vida". El doctor concluye el vídeo con una frase preciosa: "El cuerpo de la mujer es increíble".