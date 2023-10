Cómo limpiar bien una férula de bruxismo

¿Padeces bruxismo, algún trastorno maxilar o fuertes cervicales o dolores de cabeza? Es muy probable que tu odontólogo te haya recomendado una férula de descarga. Si eres constante y te la pones cada noche, es muy probable que notes los resultados antes de lo que te esperas.

No obstante, limpiarla correctamente es fundamental para evitar contaminación y alargar su vida útil -más o menos 5 años-. Los restos de saliva que se acumulan en el protector dental durante la noche pueden deteriorar la superficie. Hay que cepillar bien la férula y eliminar las bacterias para detener la formación de placa.

En este artículo te explicamos cómo hacerlo bien con la ayuda de la Dra. Daisy León Berrocal, odontóloga especializada en prótesis y oclusión.

Limpieza diaria de la férula dental

La Federación de Dentistas Españoles, en un artículo sobre el bruxismo, incide en lo importante que es mantener una limpieza diaria de una férula dental. "Todo dispositivo que se inserte en la boca y permanezca durante mucho tiempo, requiere de unos cuidados de higiene para evitar que se pueda producir una contaminación".

"Lo más recomendable es utilizar jabón neutro y agua tibia"

Es importante que la férula dental se limpie justo después de extraerla de la boca para que las bacterias no empiecen a proliferar en la superficie y tal como advierte la Dra. León, odontóloga especializada en prótesis y oclusión, "pasarla por agua antes de colocarla".

Las férulas de descargas, al igual que ocurre con las prótesis removibles, requieren de una limpieza diaria y de una revisión periódica por parte de un profesional de la salud bucodental.

Utiliza un cepillo de dientes exclusivamente para tu férula

Quizá has pensado que el cepillo eléctrico que utilizas de forma habitual para limpiar tu dentadura es mucho mejor opción que uno manual. Puede que estés en lo cierto. Aunque lo realmente importante, según la Dra. León, no está en elegir un cepillo manual o eléctrico, ni siquiera que sea específico para limpiar las prótesis dentales, sino que "lo uses exclusivamente para limpiar tu férula" y que sea suave para evitar posibles daños.

Si reutilizas el que de forma habitual te limpias los dientes, es más que posible que entre sus cerdas queden restos de pasta de dientes o placa bacteriana. Residuos que deben estar lejos de tu férula dental para conseguir llevar un buen mantenimiento.

Nada de pasta de dientes, ¡jabón neutro!

No es recomendable usar pasta de dientes en el cepillo para limpiar la férula, ya que la mayoría de las pastas contienen componentes abrasivos que pueden acelerar su desgaste. En algunos casos, incluso pueden causar más rasguños y, por lo tanto, reducir su vida útil.

La importancia del secado y el almacenaje

Es fundamental secar bien el protector bucal después de limpiarlo para evitar que se acumulen bacterias. Puedes dejarlo sobre una superficie plana y seca durante 15 o 20 minutos, o utilizar un paño -si es exclusivo para esta tarea, mejor que mejor-.

"Las férulas más recomendables son la de resina -una especie de plástico duro- y el secreto es mantenerla seca y limpia, no dejarla nunca húmeda", aclara la Dra. León. Al mismo tiempo, la odontóloga desaconseja dejarlas en remojo con algún producto específico para la limpieza de prótesis, ni tampoco sumergirlas en una mezcla de vinagre blanco ni bicarbonato.

"Una vez te aseguras de que la férula dental está bien seca, lo idóneo es guardarla en su estuche y dejarlo entreabierto para que se airee", advierte la Dra. León. Este recipiente también lo puedes lavar de forma semanal, al tratarse de una cajita de plástico puedes hacerlo con un estropajo y jabón para los platos.