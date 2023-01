Cómo cumplir de una vez tu lista de propósitos de año nuevo

Seguro que cada vez que acaba el año te sientes decepcionado por no haber cumplido tus objetivos, pero vuelves a realizar una lista con tus próximos propósitos a cumplir con mucha ilusión. Esta tradición es lo más común y lo suele realizar la mayor parte de las personas. Sin embargo, quizá nunca llegas a cumplir todos o incluso pierdes la lista de esas buenas intenciones al cabo de un par de semanas. Esto no significa que hacer una lista de deseos no sirva para nada. A continuación, si quieres cumplirlos este año, te explicamos cómo mantener la voluntad de cumplir todos los objetivos.

Para ello, debes crear avisos o incluirlo en tu rutina diaria como cuando haces ejercicio y tener esos objetivos apuntados en algún lugar donde siempre puedas visualizarlo. En caso de que tu propósito es estar en forma es algo bastante ambiguo, pero perder unos cuantos kilos más ayudará a tener más clara la meta.

Una familia reunida en la mesa en Navidad | iStock

Además, debes tratar de realizar ese cambio en tu rutina y sobre todo introducir tus objetivos en tareas diarias que te ocupen al menos 5 minutos. En caso de que necesites más tiempo, seguramente las dejes para otro momento y finalmente decidas no cumplir tus propósitos de año nuevo.

Otra forma para cumplirlo es escribir diariamente lo que vas haciendo en tu día a día para poder avanzar los objetivos propuestos. Esto ayudará a tener la iniciativa de cumplir tus objetivos sin ningún tipo de problema. Además, al ver por escrito todo lo que haces, aumentará la sensación de satisfacción y sobre todo será más sencillo adquirir esos hábitos de manera duradera.

Eso sí, si comienzas un propósito y lo dejas por la mitad para otro día, es importante recordar que es mejor hacerlo a medias antes de no hacerlo por miedo a no conseguir un resultado perfecto. Por esta razón, es aconsejable intentar llevar a cabo todos los propósitos para aumentar la autoestima y estar más satisfecho con los resultados.