Cómo afecta a nuestro cuerpo comer deprisa

Comer forma parte de nuestra rutina diaria y muchos disfrutan haciendo esta acción. Existe gente que come muy deprisa para poder realizar todas las tareas que tienen apuntadas en la agenda. Sin embargo, otros comen muy despacio en la mesa, pero ¿cuál es la mejor forma de ingerir comida? A continuación, te damos la respuesta.

Aunque a la hora de comer la mayoría de las personas se preocupan más por las calorías que tienen los alimentos, existen otros aspectos que tienen más importancia, como la velocidad a la que se ingiere la comida, que tiene un papel fundamental en la forma de procesar los alimentos y las consecuencias que provoca en el cuerpo humano.

Debes saber que cuando comes deprisa el cerebro no es capaz de llevar el ritmo y se salta las señales que indican de que ya estás saciado, por lo que comerás más cantidad de la que realmente necesitas, provocando acumulación de grasa. De hecho, comer de esta manera hace que mastiques poco y que acabes más hinchado de lo que deberías.

Mujer que se atraganta al comer | iStock

Otro aspecto que afecta negativamente, es que la sangre no procesa bien los nutrientes que le llegan, por lo que aumenta el riesgo de diabetes, el colesterol y los problemas cardiovasculares. Comer así hace que no percibas bien los sabores, por lo tanto, no disfrutas adecuadamente de la comida y por ello, es mejor comer despacio.

Sentarse, masticar bien y elegir alimentos saludables influyen en la alimentación, aunque no seas consciente de ello. Comer de forma más pausada protege el cerebro, el sistema digestivo y el circulatorio. De tal forma, que ayudas a que la digestión sea más fluida y evitas ingerir más calorías de las que debes.

Además, si modificas tu rutina alimenticia dejarás de notar pesadez, ya que tu cuerpo no tendrá que esforzarse más para digerir la comida en el proceso de la digestión. Por ello, se aconseja comer despacio para tener una buena salud y para poder disfrutar de los sabores de la comida.