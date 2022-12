La piel del pollo: ¿es bueno comerla?

El pollo es una de las carnes que más presencia tiene en las cocinas domésticas y las más consumidas por las personas. Sin embargo, siempre existe la duda sobre si es saludable o no comer la piel. Mucha gente la quita y no la come porque tiene mayor porcentaje de grasa que la carne. No debes preocuparte, porque, aunque tenga más grasa esto no hace que sea un alimento perjudicial para la salud, por lo que es seguro y saludable. Te explicamos por qué puedes consumirla sin problemas.

Si sigues una dieta equilibrada, las grasas saturadas como la piel de pollo no es mala para el cuerpo, sino todo lo contrario. Además, consumir este alimento aporta dos nutrientes fundamentales para tener buena salud como las proteínas y el omega 3. Eso sí, existen grasas que son perjudiciales para el cuerpo y que obstruyen las arterias como las de origen industrial, es decir, la grasa trans o hidrogenadas.

Imagen de archivo de alitas de pollo | iStock

Otra de las ventajas de consumir piel de pollo es que ayuda a controlar la cantidad de comida que ingieres, ya que disminuye el apetito. Debes saber que dependiendo de la forma de cocinado puede tener más calorías que otros productos y sobre todo hace que te sacies antes.

Para cocinarlo de manera saludable debes emplear poco aceite y acompañarlo de verduras de guarnición. Otra manera es asarlo a la parrilla, ya que desprende gran parte de la grasa. En cambio, el pollo empanado y frito está más impregnado en aceite, por lo que estarías consumiendo muchas calorías, aunque le hayas quitado la piel. Además, es importante saber que, si la piel del pollo se encuentra pegajosa o tiene manchas, es un signo de que se encuentra en mal estado y en ningún momento debes consumirla.