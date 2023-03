Chenoa, Marta Pombo y Sara Sálamo: Famosas españolas que sufren endometriosis

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta entre un 10 y un 15% de la población femenina, según apunta la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (ADAEC). Por lo tanto, es probable que más de una famosa a la que admiramos esté sufriendo en silencio esta afección que provoca reglas dolorosas, incapacidad para moverse y, en algunos casos, problemas de fertilidad.

No obstante, hay muchas celebrities españolas que han hablado públicamente sobre su experiencia con la endometriosis, ayudando, de este modo, a que el resto de las mujeres anónimas que la padecen no se sientan solas.

Hoy, Día Mundial de la Endometriosis, hablamos de estas cantantes, actrices e influencers que conviven con esta dolorosa enfermedad.

Chenoa

La 'extriunfita' ha hablado abiertamente de sobre su diagnóstico de endometriosis y sobre cómo le ha afectado a su fertilidad. Chenoa, que se casó el año pasado con el médico Miguel Sánchez Encinas, habló, en el 15º aniversario de la campaña Ausonia y la Asociación Española contra el cáncer, sobre sus dificultades para ser madre, que se vieron agravadas al sufrir cáncer de útero y tener numerosos quistes.

La cantante también ha puesto de manifiesto, en más de una ocasión, lo molesto que resulta que a una mujer le pregunten por su maternidad cuando lo está pasando mal por culpa de la endometriosis.

La artista de 'Cuando tú vas', explicó en el evento de la marca de higiene íntima que ella y su marido son felices tal y como están, dando a entender que no tienen la intención de hacer crecer la familia.

Marta Pombo

La influencer tardó un tiempo en darse cuenta de que estaba embarazada porque, al sufrir endometriosis, está acostumbrada a tener reglas irregulares y dolorosas. Pero, a pesar de los problemas que puede causar a la fertilidad esta afección, la hermana de María Pombo ahora es madre de una preciosa niña, Matilda.

Antes de esto, Pombo habló de esta enfermedad en más de una ocasión, al ser preguntada de forma insistente por sus seguidoras. "Siempre hemos asociado ese dolor de regla a algo que va con la mujer y que tiene que aguantar porque es lo que toca. Pero cuando son dolores así de fuertes no es normal. Y a mí muchos ginecólogos me decían 'Ibuprofeno y a correr', hasta que di con una ginecóloga maravillosa que me vio el quiste en el ovario, y vio que era endometriosis", denunció.

Sara Sálamo

La actriz, ahora madre de dos hijos junto al futbolista Isco Alarcón, llegó a pensar que nunca podría convertirse en madre por culpa de la endometriosis y se siente muy afortunada de haberlo conseguido.

Un día como hoy, pero de 2020, Sara hizo un hilo de Twitter dando visibilidad a la endometriosis, para que las nuevas generaciones no pasen lo que tuvo que pasar ella en su preadolescencia: "muchos días tenía que faltar al colegio o al instituto porque el dolor era insoportable. Llegando incluso a tener mareo".

¿Hasta qué punto puede ser incapacitante la endometriosis?

En NovaMás tuvimos el placer de hablar con Irene Atienza, delegada de la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (ADAEC) en Madrid, quien nos contó que ha tenido que pasar por quirófano en 11 ocasiones en los últimos años y que, aun así, es incapaz de llevar una vida normal. "La endometriosis es una tortura", llegó a afirmar.

Puedes leer el artículo aquí y descubrir, además, los síntomas más habituales de esta afección.