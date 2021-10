¿Caducan realmente los medicamentos? ¿Qué pasa si te tomas un comprimido vencido?

Aparece ese incómodo dolor de cabeza. Sabes que no es nada serio y vas a por el ibuprofeno que tienes en el botiquín. ¿Cuánto llevará ahí? Miras en la caja y compruebas con espanto que la fecha de caducidad está vencida desde hace un mes. ¿Y si te lo tomas igual? ¿Realmente caducan los medicamentos?

Desde 1982 la OMS estableció una fecha de caducidad estándar de los medicamentos de máximo cinco años, aunque el responsable de definir si aprovecha ese máximo o no es el propio fabricante con sus estudios de vida útil y estabilidad. Para un laboratorio farmacéutico, un medicamento que haya perdido alguna de sus propiedades, aunque sea muy poco, ya es un medicamento caducado. Es lógico, estamos hablando de salud.

Y por eso, sí. Los medicamentos caducan, aunque unos conllevan más riesgo que otros. Esto vendrá indicado en el cartonaje por un símbolo parecido a un reloj de arena.

La fecha de caducidad se expresa con mes y año y corresponde al último día del mes indicado.

¿Qué tipo de efectos tendría la toma de un medicamento caducado?

La verdad es que es raro que provoquen efectos tóxicos, aunque nunca se puede tener la seguridad absoluta. El mayor peligro que puede tener un medicamento caducado es que no cumpla con el efecto que se espera de él. No es poco.

Otro factor a tener en cuenta es que no es lo mismo que la fecha se haya excedido unos días que varios meses. Lógicamente no es lo mismo tomarte un ibuprofeno y que haga menos efecto que tomar un medicamento que requieres para un tratamiento continuado. En este último caso, si no tienes más, es mejor tomar el fármaco y apresurarte para conseguir otro antes que dejar el tratamiento.

Pero no todos los medicamentos son iguales:

Antibióticos

Nunca debe haber en un botiquín una caja de antibióticos. Creo que hay que repetirlo. Nunca debe haber en un botiquín una caja de antibiótico. Los tratamientos antibióticos deben finalizarse y el número de comprimidos está adaptado a la duración del tratamiento.

Jarabes

En ocasiones es necesario reconstituir los jarabes antes de la administración. En ese caso, el período de validez una vez abierto, disminuye. La nueva fecha viene indicada en el prospecto. Si no es así, consulta con el farmacéutico o deshecha lo que quede una vez se haya terminado el tratamiento. En la propia caja existe un recuadro para que se apunte la fecha en el que se reconstituyó.

Colirios

La fecha que viene indicada en la caja es la que corresponde al envase cerrado. Cuando se comienza a utilizar y se abre, puede existir riesgo de contaminación microbiana. En el prospecto aparece la fecha de vida útil máxima y también un apartado para que se apunte. No obstante, si no viene, lo recomendable es no exceder de las cuatro semanas. Nunca se podrá reutilizar de un tratamiento a otro. En este caso el riesgo es mayor, no sólo porque no haga efecto, sino que esa contaminación puede pasar a nuestros ojos.

¿Cuál es el mejor modo de conservación?

Este factor va a ser importante para garantizar todas las garantías en el medicamento desde el primer hasta el último día. La temperatura, humedad o el sol pueden afectar a las sustancias que componen el fármaco. Así que el baño o la cocina no son los sitios más indicados. Un lugar seco, fresco y sin luz es el sitio ideal para mantener la conservación. Por supuesto, huelga decir que siempre lo más alejado posible del alcance de los niños.

¿Dónde los tiramos?

En el Punto SIGRE de tu farmacia. Allí puedes llevar medicamentos caducados, medicamentos que no necesitas o incluso envases o cajas vacíos. Lo que no se acepta en este punto son agujas, termómetros, gasas, radiografías, pilas, mascarillas o productos químicos.

Gracias a esta acción responsable, se cierra el ciclo de vida tanto de los medicamentos como de los envases. Por un lado, se pueden reciclar envases y por el otro evitas que los medicamentos, que en el fondo son productos químicos, contaminen el medio ambiente.

Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano está la decisión.

