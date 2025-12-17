El bizcocho de chocolate saludable de Nagore Robles: sin gluten, sin lactosa y sin azúcar

Las recetas saludables ya no son sinónimo de platos aburridos o sin sabor. Cada vez más, las redes sociales se convierten en una fuente de inspiración para descubrir propuestas sencillas, fáciles de hacer y adaptadas a distintos estilos de vida.

Este es el caso de Nagore Robles, que ha compartido a través de su perfil de Instagram una receta que ha llamado la atención de sus seguidores por reunir tres características muy buscadas: no lleva gluten, ni azúcar, ni lactosa.

Se trata de un bizcocho de chocolate casero, perfecto tanto para un desayuno como para una merienda, que demuestra que cuidarse no está reñido con disfrutar de algo dulce y apetecible.

Qué necesitas

Para preparar este bizcocho saludable solo hacen falta cuatro ingredientes, muy fáciles de encontrar y que probablemente ya tengas en casa:

Tres manzanas. Aportan dulzor natural y una textura jugosa al bizcocho.

Cuatro huevos. Son la base de la mezcla y ayudan a que el bizcocho quede esponjoso.

Tres cucharadas de cacao puro. El ingrediente clave para darle ese intenso sabor a chocolate.

Una cucharada de maicena. Sustituye a la harina tradicional y hace que la receta sea sin gluten.

Manzanas | Freepik

Paso a paso

El proceso no puede ser más sencillo. Tal y como explica Nagore Robles, no necesitas grandes conocimientos de repostería ni mucho tiempo en la cocina. Tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Pela las manzanas.

2. Corta las manzanas en trozos pequeños.

3. Añade las manzanas, los huevos, el cacao puro y la maicena en una batidora.

4. Tritura todos los ingredientes juntos hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

5. Vierte la mezcla en un molde bonito, previamente engrasado si lo deseas o con una hoja de papel vegetal para evitar que se enganche.

6. Hornea a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos.

7. Una vez listo, deja reposar unos minutos, desmolda con cuidado… y disfruta.

Persona preparando un bizcocho con manzana | Freepik

Algunos consejos

Si quieres darle un toque personal o mejorar aún más el resultado, puedes tener en cuenta estas recomendaciones:

Comprueba el punto del bizcocho pinchándolo con un palillo antes de sacarlo del horno. Si sale limpio, estará listo, pero si sale mojado con restos de bizcocho crudo, es que aún no lo está.

Puedes añadir frutos secos picados o una pizca de canela para darle un matiz diferente.

Acompáñalo con fruta fresca o yogur vegetal si quieres un postre o merienda más completa.

Sin duda, este bizcocho de chocolate se convierte en una opción ideal para quienes buscan recetas saludables sin renunciar al sabor. Jugoso, fácil de preparar y apto para intolerancias, es una prueba más de que la repostería consciente también puede ser deliciosa.