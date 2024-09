¿Tu bisutería está sucia? Así es como debes limpiarla para que vuelva a brillar

La bisutería es la opción perfecta para aquellas personas que no quieren gastarse una elevada cantidad de dinero en joyas. Por un precio mucho más bajo puedes encontrar piezas muy bonitas. Sin embargo, el principal problema es que se ensucia muy pronto.

Pero te traemos la solución: te explicamos un truco infalible que te ayudará a limpiarla y conseguir que reluzcan como recién comprada. Además, te indicamos cómo deberás cuidarla para que no se estropee.

Para sacarle el máximo brillo posible, mezcla en un recipiente agua tibia con jabón suave o lavavajillas. Después, con un cepillo de dientes frota la pieza de bisutería.

joyas oro | iStock

Otra manera de limpiarla es con quitaesmalte sin acetona y un trapo de algodón o microfibra. Moja la tela en el quitaesmalte y restriégalo por la pieza con mucho cuidado.

Por su parte, a la hora de prevenir cualquier daño de la bisutería, intenta no guardarlas cerca de joyería de oro o plata para evitar que se oxide. Además, intenta que no se moje mucho, secándola en cuanto se moje o quitándola de tu mano cuando vayas a mojarte la mano. A su vez, procura no ensuciarlo con productos cosméticos como cremas o perfumes y guárdalos por separado