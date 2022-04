¿Beber más agua me ayudará a adelgazar?

El consejo de beber mucha agua ha sido propuesto en varias dietas populares para adelgazar, en algunos artículos científicos y en artículos de prensa no especializada. De hecho, beber mucha agua es un enfoque generalizado y mundialmente extendido para este fin.

Qué es el efecto de desplazamiento

Se ha postulado que la creciente prevalencia de la obesidad puede estar relacionada con el cambio del consumo de agua a bebidas como refrescos y zumos.

Estas bebidas azucaradas parecen ser el factor de riesgo dietético con la evidencia más consistente para padecer obesidad en la infancia. También en personas adultas: las evidencias científicas disponibles nos muestran que beber agua en lugar de bebidas azucaradas reduce la ingesta total de energía en comidas posteriores.

Por lo tanto, aumentar el consumo de agua si esta reemplaza a las bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas podría servir para prevenir la obesidad.

Es decir, que es una estrategia útil no tanto por beber más agua, sino por beber menos bebidas azucaradas y alcohol.

Beneficios de beber agua

Sin embargo, hay otros estudios que muestran efectos a corto plazo del consumo de agua como un aumento de la saciedad, con una reducción de la sensación de hambre y un aumento leve del gasto de energía como resultado del efecto termogénico propuesto inducido por el agua.

¿La grasa corporal se pierde por orina o por sudor?

Beber agua es la mejor opción para mantener una adecuada hidratación. Esta es una afirmación en la que hay indudable consenso. Pero la hidratación es un proceso fisiológico independiente del proceso de pérdida de grasa corporal. No tienen que ver uno con el otro.

La grasa no se pierde por orina ni por sudor. La grasa corporal es como la gasolina de un coche, que se quema para obtener energía fruto de esta combustión, pero no se escapa la gasolina del coche por ningún lado. Por lo que no tiene ningún sentido que intentes sudar más o consumir diuréticos, ya que lo único que conseguirás es deshidratarte.

¿Es bueno beber para distraer el hambre?

Beber ayudaría a adelgazar si esta ingesta de agua ayudase a disminuir el hambre y en consecuencia, a comer menos.

Pero si tenemos hambre, es porque hay un gasto energético que necesita ser cubierto (o una necesidad psicológica que necesita ser escuchada y atendida) y aunque en el corto plazo encharcar el estómago con agua nos puede distraer de esa sensación de hambre, el efecto va a ser muy efímero y ese gasto sigue ahí sin ser cubierto.

Y no solo, eso, sino que al no ser atendido, el gasto va en aumento y la sensación de hambre también. Así en el medio plazo puede que necesites acabar comiendo más cantidad u otro tipo de alimentos más calóricos.

Cinco consejos sobre la ingesta de agua

Con todo lo expuesto hasta ahora, es importante remarcar los siguientes tips imprescindibles relacionados con beber agua:

Ten siempre agua a tu alcance para no recurrir a otro tipo de bebidas si te entra sed.

si te entra sed. Si tienes sed, bebe agua , la cantidad de agua fluctúa mucho en función de muchos factores, no es una cifra fija.

, la cantidad de agua fluctúa mucho en función de muchos factores, no es una cifra fija. Limita el consumo de refrescos, zumos y alcohol.

de refrescos, zumos y alcohol. No consumas diuréticos si no es por prescripción médica y no intentes pasar calor para sudar más.

si no es por prescripción médica y no intentes pasar calor para sudar más. Si tienes hambre, no la distraigas bebiendo, come.

