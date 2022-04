Alimentos que probablemente sigues teniendo en la cocina y que deberías tirar

Cuando hacemos la compra, por lo general solemos comprar productos que consumimos a corto plazo. Esto hace que aquellos alimentos que duran más tiempo, sobre todo los no perecederos, acaben olvidados en lo profundo de nuestra despensa. Estos alimentos, pese a no tener fecha de caducidad o una caducidad muy tardía, no duran para siempre y cada cierto tiempo hay que renovarlos. Pero, ¿a qué alimentos deberíamos prestar atención?

Algunos de ellos son las especias, las nueces y la levadura. ¿Quieres saber por qué? Mira el vídeo para conocer el motivo.

Las especias no tienen una fecha límite de consumición como ocurre con la carne, el pescado, las verduras y demás alimentos, pero sí que pierden su sabor y potencia. Por eso, si sospechas que tienes especias desde hace más de dos años, es recomendable que las reemplaces.

Por otro lado, aunque no lo creas, también se deberían cambiar las botellas donde guardamos el aceite, ya sean de cristal o de plástico. El motivo se debe a la exposición solar y los constantes cambios de temperatura que pueden llegar a producirse en la cocina y echar a perder el material y su contenido. Una buena prueba para considerar el estado del aceite, es probarlo. Si está amargo, es hora de cambiarlo.

A su vez, la vida útil de las nueces es de, aproximadamente, seis meses. No caducan como otros alimentos, pero si después de abrirlas no las cerramos herméticamente de forma correcta, sus aceites naturales se pierden y con ellos la textura y el sabor característico de las nueces.

Por último, si has utilizado levadura en algún postre y no ha funcionado como debería, es muy probable que ya no esté en buen estado. Lo ideal al comprar levadura, es usarla en un periodo de tres meses una vez abierto. Aún así, comprueba siempre su fecha antes de elaborar cualquier receta.

