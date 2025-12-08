No me baja la regla: las posibles causas y cuándo debes acudir al ginecólogo

Que la menstruación se retrase o incluso desaparezca durante un mes puede ser algo normal, pero cuando la ausencia se prolonga sin explicación, es señal de que conviene prestar atención. Según Dexeus Mujer, clínica especializada en salud ginecológica, la ausencia de regla durante tres meses consecutivos sin motivo aparente se denomina amenorrea y requiere valoración médica.

Principales causas de ausencia de menstruación

Factores relacionados con el estilo de vida: Estrés intenso, cambios bruscos de peso, ejercicio físico excesivo, dietas muy restrictivas, alteraciones del sueño o cambios importantes en la rutina pueden influir directamente en la aparición de la regla.

Estrés intenso, cambios bruscos de peso, ejercicio físico excesivo, dietas muy restrictivas, alteraciones del sueño o cambios importantes en la rutina pueden influir directamente en la aparición de la regla. Alteraciones hormonales: El síndrome de ovario poliquístico (SOP), problemas en la tiroides, trastornos de la hipófisis como hiperprolactinemia o tumores benignos, y el fallo ovárico prematuro pueden afectar la regularidad del ciclo.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), problemas en la tiroides, trastornos de la hipófisis como hiperprolactinemia o tumores benignos, y el fallo ovárico prematuro pueden afectar la regularidad del ciclo. Alteraciones anatómicas: Malformaciones congénitas del aparato reproductor o adherencias uterinas también pueden interferir en la menstruación.

Malformaciones congénitas del aparato reproductor o adherencias uterinas también pueden interferir en la menstruación. Medicamentos y tratamientos médicos: Algunos anticonceptivos hormonales, tratamientos oncológicos como quimioterapia o radioterapia, y ciertos fármacos pueden provocar ausencia de regla.

Algunos anticonceptivos hormonales, tratamientos oncológicos como quimioterapia o radioterapia, y ciertos fármacos pueden provocar ausencia de regla. Causas fisiológicas: Embarazo, lactancia y menopausia son motivos naturales por los que la menstruación puede detenerse temporalmente.

Tampón | Pexels

Cuándo consultar con el ginecólogo

Dexeus Mujer recomienda acudir al especialista si no has tenido la primera menstruación a los 15 o 16 años, si la regla desaparece más de tres meses sin causa aparente o si aparecen síntomas asociados como dolor pélvico, secreción mamaria fuera de la lactancia, cambios bruscos de peso, exceso de vello o acné.

Normalmente, ante casos de amenorrea, lo primero que hará el ginecólogo es descartar un embarazo. Después, el médico evaluará tu historial clínico, hábitos de vida y antecedentes familiares. También es habitual realizar análisis hormonales, ecografía pélvica y, si se precisa, otras pruebas de imagen o estudios específicos para identificar la causa.

Tratamiento según la causa

El abordaje dependerá de la razón de la amenorrea. Puede ir desde cambios en el estilo de vida, como mejorar la alimentación y controlar el estrés, hasta tratamientos hormonales o intervenciones médicas para problemas de tiroides, SOP o alteraciones anatómicas. La clave está en no normalizar la ausencia de regla, ya que puede ser señal de trastornos que requieren atención médica, como problemas endocrinos o metabólicos.

Análisis de sangre | iStock

Consejos prácticos para el día a día