Lorena Gómez habla del apoyo de su marido, René Ramos, y de la ausencia de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Viviendo uno de los momentos más apasionantes de su vida, Lorena Gómez ha presentado Era, su último trabajo musical, acompañada por su marido, René Ramos; los padres de este, José María y Paqui; y su cuñada, Miriam.

La familia Ramos -menos el futbolista Sergio Ramosy Pilar Rubio- mostraban su total apoyo a la artista en este nuevo lanzamiento.

Pilar Rubio y Sergio Ramos en los Latina Grammy 2025 | Gtres

Demostrando que la relación con su cuñada es buena, Miriam desvelaba ante las cámaras que "siempre" apoya a Lorena. Al igual que su suegra Paqui, que desde el palco bailó al compás de los temas que su nuera interpretaba desde el escenario.

Un trabajo que la cantante no dudó en dedicar a su pareja: "Se lo dedico a mi chico por aguantarme, que no es fácil". En multitud de ocasiones, ella misma ha desvelado el apoyo incondicional del hermano de Sergio Ramos en todos los proyectos profesionales que emprende en solitario y nuevamente deja patente que ha sido fundamental contar con él para el lanzamiento de su nuevo EP.

Lorena Gómez y René Ramos junto a sus hijos en la presentación del nuevo disco de la cantante | Gtres

"Ahí está arriba, él está ahí, el primer espectador, mirando desde ojo avizor, desde arriba", señaló a Europa Press la cantante.

Respecto a la ausencia de sus cuñados, Lorena ha confesado que "están en México, ahí cenando rico y comiendo rico", despejando las dudas a pesar de los rumores con los que ha tenido que lidiar a lo largo de los años sobre una posible mala relación con Sergio y Pilar.