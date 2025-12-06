Tamara, hermana de Michu, se rompe al hablar de las primeras Navidades sin ella: "Lo voy a pasar mal"

Michu, la que fuera pareja de José Fernando Ortega Mohedano y madre de su hija Rocío —la única nieta de José Ortega Cano—, fue hallada muerta en su domicilio de Cádiz el pasado julio.

La noticia causó un gran impactó al mundo del corazón y, por su puesto, a sus seres queridos, quienes lloraron la pérdida de la joven de 33 años.

Michu, ex de José Fernando Ortega | Europa Press

Su hermana Tamara fue una de las más afectadas como se pudo ver en su funeral y en los días posteriores a su fallecimiento atendiendo a la prensa.

Ahora, ella y su familia afrontan uno de los momentos más dolorosos del año: las primeras Navidades sin Michu. Tradicionalmente llenas de celebraciones, estas fechas se han convertido en un recordatorio aún más crudo de su ausencia.

Entre lágrimas, Tamara ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press reconociendo que estas fiestas serán especialmente duras: "Pues lo malo que viene otra vez. Es duro, porque ahora todo el mundo, toda la familia se junta y demás y, claro, mi hermana no está. Y yo estaba acostumbrada... Siempre las Navidades intentaba pasarlas juntas, entonces si no era el 24, era el 31, y sé que lo voy a pasar mal, claro".

Tamara ha explicado que, aunque intentarán mantener ciertas rutinas, nada será igual sin Michu: "Y de pensar que todo el mundo está en familia, que son unas cenas especiales y demás. Y no está mi hermana, pues claro, el feliz año nuevo, muchas cosas".

"Nosotros vamos a estar mal, claro. Que sí, que a lo mejor veremos a la pequeña y eso. Pero mal porque falta mi hermana, está claro", ha añadido sobre cómo se encuentran, aunque se consuela pensando en su sobrina. "Y Rocío, pues era mi sobrina, pues tiene 8 años, y sabemos que ella va a estar con adultos y pequeños, y va a distraerse, y va a estar bien. Lo que pasa que, claro, el que falte mi hermana...".

Tamara, hermana de Michu | Europa Press

Preguntada por una posible reconciliación con Gloria Camila, tras las disputas que ha habido en la familia tras la muerte de Michu y la custodia de la pequeña, lo ve muy lejano: "Es que es muy complicado, es muy complicado, porque qué voy a estar siempre dando pasos como si fuese yo, ¿sabes lo que te digo? Entonces eso, ¿quién lo quiere? Nadie, está claro".

Además, asegura que no ha recibido ninguna demanda por parte de la hija de Ortega Cano: "No, no, porque ella insulta. Es que no tiene sentido. Además, que yo también puedo hacerlo".

En pleno duelo, Tamara intenta sostener a los suyos mientras asume que estas primeras Navidades sin Michu serán, ante todo, una prueba de resistencia para toda la familia.