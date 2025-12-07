Navidad sin estrés: cómo cuidar tu cuerpo y mente en las fiestas

La Navidad es sinónimo de reencuentros, luces, comidas especiales y momentos que queremos vivir al máximo. Pero también puede ser un desafío para nuestra rutina y nuestro bienestar: los compromisos sociales, los excesos y el estrés pueden desbordarnos. Según Irene Doporto, nutricionista y directora técnica de la Unidad de Nutrición y Sobrepeso de Clínicas Dorsia, "el autocuidado no es un lujo, sino una herramienta de estabilidad".

Con pequeños cambios y estrategias conscientes, es posible disfrutar de las fiestas sin perder el equilibrio físico y emocional. Te contamos cómo.

La presión de las fiestas

Las expectativas, la planificación de reuniones y la sensación de tener que "hacerlo todo perfecto" son algunos de los factores que generan estrés en Navidad. Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, recuerda que "no podemos hacerlo todo. Aprender a delegar y aceptar que la perfección no existe ayuda a disfrutar más del presente". Priorizar sin culpa, marcar límites y mantener cierta flexibilidad son claves para vivir unas fiestas más relajadas.

Mujer estresada en Navidad | iStock

Estrategias prácticas para anticiparse al estrés

Cambiar rutinas puede afectar al sueño, la alimentación y la energía. Por eso, expertos recomiendan:

Mantén hábitos en los días menos señalados: No hace falta controlar cada momento, pero conservar rutinas de sueño, comidas y actividad física reduce la sensación de caos.

No hace falta controlar cada momento, pero conservar rutinas de sueño, comidas y actividad física reduce la sensación de caos. Planifica con antelación: Organizar reuniones familiares y sociales ayuda a gestionar el tiempo y evita sobrecarga.

Organizar reuniones familiares y sociales ayuda a gestionar el tiempo y evita sobrecarga. Escucha a tu cuerpo: Descansa cuando lo necesites y desacelera si tu energía baja.

Descansa cuando lo necesites y desacelera si tu energía baja. Reserva momentos de desconexión: Unos minutos de respiración profunda o de silencio permiten recuperar el control emocional.

Irene Doporto destaca que el autocuidado también influye en nuestras decisiones alimentarias: "Cuidarte física y mentalmente hace que comamos de forma más consciente, incluso durante los días más festivos".

Cómo evitar excesos sin renunciar al disfrute

El secreto no está en la restricción, sino en la moderación y la planificación:

1. Llega a las comidas con hambre moderada, sin saltarte otras comidas.

2. Prioriza alimentos frescos y de calidad: verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales.

3. Elige conscientemente: come despacio y disfruta de cada bocado.

4. Sirve solo lo que deseas realmente y evita picoteos automáticos.

5. Controla las porciones: prueba de todo, pero sin repetir sin pensar.

6. Mantén flexibilidad: ningún alimento está prohibido; el objetivo es equilibrio.

7. Muévete después de comer: un paseo breve o unos minutos de actividad ligera favorecen la digestión y la sensación de bienestar.

Familia dando un paseo en Navidad | iStock

Mantener un equilibrio toda la temporada

Planificar comidas, descanso y actividad física ayuda a mantener hábitos equilibrados y evita la necesidad de compensaciones drásticas. Irene Doporto recomienda que entre un 80 y un 90 % de la alimentación sea saludable, reservando espacio para pequeños placeres típicos de estas fechas.

Pilar Conde añade que este enfoque también protege la salud emocional: "Cuando cuidamos cuerpo y mente, reducimos la impulsividad y disfrutamos de los eventos sin sentir que todo está fuera de control".